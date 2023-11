MrBeast pense qu’il va être annulé à cause de sa dernière vidéo

YouTuber MrBeast a publié une vidéo sur la construction de 100 puits en Afrique.

Le créateur a déjà été critiqué pour ses vidéos à caractère caritatif.

MrBeast s’est tourné vers X, anciennement Twitter, et a déclaré qu’il s’en fichait parce qu’il voulait aider et inspirer.

La mégastar de YouTube, MrBeast, a riposté aux critiques de ses vidéos philanthropiques après avoir publié un autre téléchargement viral le montrant lui et son équipe construisant 100 puits en Afrique.

Le YouTuber, de son vrai nom Jimmy Donaldson, est le créateur individuel le plus suivi sur YouTube avec plus de 207 millions d’abonnés sur sa chaîne principale. Il a posté sa dernière vidéo le 4 novembre, intitulé “J’ai construit 100 puits en Afrique”, qui a été visionné plus de 50 millions de fois en deux jours.

“C’est le premier des 100 puits que nous allons construire dans cette vidéo”, a déclaré Donaldson au début de la mise en ligne, alors qu’il se tenait devant ce qui semblait être une grande foreuse qui l’a aspergé d’eau, avant d’ajouter : une voix off indiquant que ce puits particulier était en cours de construction dans un village du Kenya.

Tout au long de la mise en ligne de 10 minutes, Donaldson a déclaré que les 100 puits qu’il avait l’intention de créer « donneraient de l’eau fraîche à boire à environ un demi-million de personnes », et a ajouté qu’il avait été accueilli par des étudiants enthousiastes et par une cérémonie de bienvenue lors de sa visite dans les régions locales.

Dans la vidéo, Donaldson s’est entretenu avec une femme qui, selon lui, était une enseignante et lui a montré la rivière que les élèves utilisaient auparavant comme source d’eau. Elle a déclaré qu’ils avaient souffert de diarrhée et de fièvre typhoïde, une infection bactérienne potentiellement mortelle.

En plus de construire des puits, Donaldson a déclaré qu’il avait également modernisé une école locale avec de nouveaux ordinateurs, meubles et livres, fait don d’un ballon de football à chaque élève et remplacé leurs vieux tableaux par des tableaux blancs et des projecteurs.

Le YouTuber s’est ensuite rendu au Zimbabwe où il a continué à construire davantage de puits et a fait don de vélos aux étudiants locaux, et s’est rendu en Ouganda, en Somalie et au Cameroun pour offrir un meilleur accès à l’eau douce.

Le téléchargement a reçu une réponse extrêmement positive dans la section des commentaires de YouTube, où Donaldson et son équipe ont été félicités pour leur travail caritatif continu, mais il a semblé s’attendre à des réactions négatives.

Le 4 novembre, le jour même où il a mis en ligne la vidéo, Donaldson a posté sur X, anciennement Twitter, pour prévenir de manière préventive répondre à toute autre critique cela lui arriverait en conséquence.

“Je sais déjà que je vais être annulé parce que j’ai mis en ligne une vidéo qui aide les gens, et pour être clair à 100 %, je m’en fiche. Je vais toujours utiliser ma chaîne pour aider les gens et essayer d’inspirer mon public à faites de même”, a-t-il écrit.

La publication a reçu 27,3 millions de vues et 11 000 commentaires, qui ont félicité le YouTuber pour son travail caritatif et l’ont encouragé à ignorer les critiques et à continuer de publier des vidéos similaires. Insider n’a trouvé aucun message de personnes appelant à son « annulation » à travers la vidéo.

Cependant, dans le passé, le créateur a été critiqué pour avoir mis les personnes moins privilégiées au centre de ses vidéos méga-virales.

En janvier, il a enregistré plus d’un quart de milliard de vues rien qu’avec deux vidéos sur sa chaîne principale, dans lesquelles il a financé l’opération des yeux de 1 000 personnes atteintes de cataracte et acheté des appareils auditifs à 1 000 personnes sourdes. Alors que nombre de ses téléspectateurs célébraient les vidéos et ce que Donaldson avait contribué à réaliser, certains se sentaient mal à l’aise avec l’idée de présenter du contenu avec des personnes handicapées et accusaient le YouTuber de les utiliser en ligne. poidsInsider a précédemment rapporté.

À l’époque, Donaldson avait répondu aux critiques dans un post sur X.

“Twitter – Les gens riches devraient aider les autres avec leur argent. Moi – D’accord, j’utiliserai mon argent pour aider les gens et je promets de donner tout mon argent avant de mourir. Chaque centime. Twitter – MrBeast est mauvais”, a-t-il écrit. .

Donaldson s’est fait un nom sur YouTube avec ses vidéos élaborées et à gros budget dans lesquelles il distribuait régulièrement des prix en espèces substantiels, et a lancé des dizaines de projets d’aide humanitaire sur sa deuxième chaîne YouTube. Philanthropie des bêtes.

Les représentants de Jimmy Donaldson n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider.