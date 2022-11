MrBeast partage une photo de ses premiers gains sur YouTube, voici combien c’était

Quand vous pensez aux YouTubers populaires, MrBeast est sûrement un nom qui vous vient à l’esprit. Avec plus de 110 millions d’abonnés sur sa seule chaîne YouTube principale, il est l’une des personnalités les plus connues des médias sociaux. Et certainement l’un des plus riches. Cependant, le joueur de 24 ans n’a pas commencé à recevoir des millions de dollars de YouTube dès le début. En fait, Jimmy Donaldson s’est rendu sur Twitter pour partager quel était son premier revenu exact de la société de partage de vidéos. Il a écrit: «J’ai trouvé une vieille photo de la fois où j’ai gagné mes premiers 100 $ sur YouTube. Je me souviens avoir pensé que YouTube ne me paierait pas parce que gagner de l’argent avec des vidéos semblait trop beau pour être vrai. Parallèlement, il a également partagé une capture d’écran des gains. Jetez un oeil ici:

J’ai trouvé une vieille photo du moment où j’ai gagné mes premiers 100 $ sur YouTube. Je me souviens avoir pensé que YouTube ne me paierait pas parce que gagner de l’argent avec des vidéos semblait trop beau pour être vrai 💀 pic.twitter.com/WcFK9b7CFg – MrBeast (@MrBeast) 8 novembre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux ont été étonnés de la transparence de Jimmy dans le partage de ce moment. En fait, de nombreux instantanés partagés de ses premières vidéos, jaillissant sur le chemin parcouru. Pour eux, il mérite tout le succès avec les efforts qu’il a déployés. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Félicitations d’avoir vécu votre rêve et d’avoir inspiré tant de personnes. J’enseigne la production vidéo au collège et je vous ai utilisé comme exemple de la façon de transformer votre passion en carrière et de l’importance de la créativité et du pouvoir de la narration. Tu gères.”

“Ensuite, j’ai réinvesti cela directement dans le contenu et la chaîne. Et je le fais depuis, j’adore ça », a lu un autre commentaire. Un autre utilisateur a écrit : « Je connais ce sentiment. C’est une sensation formidable, digne d’une photo. Un moment de ce sentiment de fierté suivi d’un mélange d’émotions. Un moment d’émotion.

Pendant ce temps, dans sa récente interview avec Flagrant, Jimmy a également révélé qu’il y avait des personnes intéressées à posséder sa chaîne YouTube et des sociétés associées. Ils lui ont offert un énorme milliard de dollars pour ça ! Cependant, il a refusé l’offre car il voulait travailler pour sa chaîne YouTube. Il est cependant arrivé sur la liste Forbes des «stars YouTube les mieux payées en 2021» en tant que nouveau numéro 1. Ses revenus l’ont également placé dans le top 40 de leur liste des «célébrités les mieux payées au monde 2020».

