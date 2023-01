MrBeast paie pour les chirurgies de la cataracte de 1 000 personnes malvoyantes

YouTuber MrBeast AKA Jimmy Donaldson a rendu le monde plus lumineux pour 1 000 personnes malvoyantes. Il a payé les chirurgies de la cataracte de ces personnes aveugles ou quasi aveugles et qui ne pouvaient pas se permettre la procédure elles-mêmes, selon CNN. Certains des participants ont également reçu de l’argent et d’autres dons. L’ophtalmologiste et chirurgien Jeff Levenson a effectué la première série d’opérations.

Le programme « The Gift of Sight » de Levenson offre des chirurgies de la cataracte gratuites aux personnes légalement aveugles en raison de leur déficience. Au début, les chirurgies ont été pratiquées sur 40 personnes. Par la suite, Levenson a connecté MrBeast à SEE International, une organisation à but non lucratif qui l’a aidé à atteindre encore plus de personnes, jusqu’à ce que 1000 interventions chirurgicales aient été effectuées pour des personnes à travers la Jamaïque, le Honduras, la Namibie, le Mexique, l’Indonésie, le Brésil, le Vietnam et le Kenya.

“La moitié de tous les cas de cécité dans le monde sont des personnes qui ont besoin d’une intervention chirurgicale de 10 minutes”, a déclaré Levenson. La vidéo présentait également des images avant-après des patients qui ont enfin pu voir clairement le monde.

«Celui-ci était en fait émouvant. Quelle belle action. J’adore cet homme”, a écrit un commentateur de YouTube. “Utiliser son argent pour aider les gens, ce qui en retour lui permet de gagner plus d’argent pour aider plus de gens… Cet homme est incroyable !” dit un autre.

“C’est la chose la plus généreuse et la plus merveilleuse que j’aie jamais regardée. J’ai littéralement les larmes aux yeux. Maintenant, toutes ces personnes peuvent enfin regarder vos vidéos. Incroyable”, a lu un commentaire. “Ce n’est qu’une des vidéos les plus belles et les plus historiques qui restera pour toujours dans la vie de millions de personnes. Jimmy, on se souviendra de vous pour toujours”, a écrit un autre commentateur.

MrBeast est connu pour ces projets élaborés qui vont de la nature philanthropique à un peu plus frivole. Par exemple, en 2021, il a créé une version de ‘Squid Game’ IRL avec 456 participants jouant à tous les jeux de l’émission, avec la personne qui a survécu le plus longtemps pour gagner 456 000 $. L’ensemble de MrBeast comprenait des répliques de tous les jeux de la série comme Red Light Green Light, le défi en nid d’abeille, le jeu de billes, le tir à la corde, le défi du saut de verre et le dernier jeu Squid.

Pour le défi final, cependant, il a remplacé le populaire Squid Game de Corée du Sud par des chaises musicales afin que les participants occidentaux connaissent les règles. En dehors de cela, le seul écart par rapport à la série était évidemment le fait que personne n’a été assassiné pour avoir perdu l’un des jeux.

