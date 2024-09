MrBeast fait face à un recours collectif contre le set « Beast Games »

Cinq anciens candidats sur le prochain album de MrBeast Jeux de bêtes Les séries de compétition ont déposé une action collective contre la société de production de l’émission, selon un dossier obtenu par Pierre roulante. La nouvelle action en justice a été déposée lundi, le même jour Pierre roulante a publié une enquête dans laquelle d’anciens candidats ont décrit des conditions de travail dangereuses et un chaos « sauvage » sur le terrain. émission de télé-réalité avec Amazon.

La plainte accuse MrB2024, une société de production qui appartiendrait à Jimmy Donaldson, alias MrBeast, et Amazon d’avoir « exploité sans vergogne le travail » des centaines de candidats et d’avoir déformé leur participation à l’émission pour éviter les obligations liées à l’emploi – notamment une rémunération équitable et des pauses obligatoires pour les repas et le repos – en vertu de la loi californienne. Elle affirme également que les candidats ont subi des conditions de travail « déraisonnables, dangereuses et illégales », notamment en étant « nourris de manière sporadique et peu abondante », et que les femmes ont été victimes de harcèlement sexuel.

« Les défendeurs ont utilisé un pouvoir de négociation supérieur pour contraindre les candidats à signer des contrats abusifs contenant des clauses illégales et des obligations illusoires et ont également sciemment mal caractérisé les candidats. [redacted] pour éviter les obligations d’emploi des défendeurs en vertu de la loi californienne », allègue la poursuite.

Selon un communiqué de presse publié par un cabinet de conseil en coordination avec les avocats des plaignants, la plainte contient de nombreuses suppressions, y compris des détails « donnant lieu aux allégations de harcèlement sexuel » que les plaignants ont décrit comme un « effort pour se conformer aux dispositions de confidentialité des défendeurs » et pour protéger leur vie privée.

Comme Pierre roulante Selon les termes de l’accord et de la décharge du concurrent, si un concurrent divulgue des « informations confidentielles » avant la diffusion du dernier épisode, il s’engage à payer 500 000 $ ainsi que ses gains. Après la diffusion, les frais sont abaissés à 100 000 $.

Un membre d’équipage NDA Pierre roulante Il a été déclaré que le « destinataire renonce à tout droit de demander ou d’obtenir une injonction ou toute autre mesure équitable contre le producteur ou tout projet » et qu’il ne peut pas parler d’informations confidentielles pendant trois ans.

Le dossier accuse également l’émission de téléréalité d’avoir créé un environnement de travail qui « a systématiquement favorisé une culture de misogynie », soulignant des incidents spécifiques, dont un impliquant le personnel de production, bien que des informations spécifiques aient été expurgées dans la plainte publique.

« Les candidats n’avaient aucune autonomie. Les accusés exerçaient un contrôle total », peut-on lire dans une ligne de la plainte, avant d’énumérer des allégations expurgées, ajoutant plus tard que les candidats étaient « parqués dans des lieux étroitement contrôlés ». [redacted] où ils étaient surveillés… sans aucune intimité.

Une autre plainte dans le procès affirmait que « l’apport calorique insuffisant » fourni « mettait en danger la santé » des candidats. (Un candidat qui a parlé avec Pierre roulante (Ils ont déclaré qu’ils n’avaient reçu qu’une seule « boule de riz » pendant leur pause de 15 minutes sur un service de 16 heures. Un autre assistant personnel a affirmé que « le service de restauration a manqué de nourriture à plusieurs reprises. »)

La plainte allègue en outre que les femmes ont été victimes de harcèlement sexuel, affirmant que les actions ont été autorisées « en raison d’ordres de marche venant d’en haut » et soulignant un prétendu harcèlement sexuel. Comment réussir dans la production de MrBeast manuel qui a été « écrit à la première personne du point de vue de M. Donaldson ».

Le prétendu manuel donne un aperçu des « conditions de travail des garçons qui seront des garçons » et a été partagé par la YouTubeuse Rosanna Pansino, qui a affirmé avoir confirmé son authenticité auprès de deux employés de MrBeast, selon la plainte. Une directive mise en évidence dans le prétendu guide dit : « Si les talents veulent dessiner un pénis sur le tableau blanc dans la vidéo ou faire quelque chose de stupide, laissez-les… ​​Faites vraiment tout ce que vous pouvez pour donner du pouvoir aux garçons lors du tournage et aidez-les à créer du contenu. Aidez-les à être des idiots. »

« Je voulais participer parce que j’étais fan de MrBeast et ses vidéos m’ont fait sourire pendant la pandémie de COVID-19 », a déclaré l’une des plaignantes, identifiée comme la « candidate 5 », dans un communiqué. « Je m’attendais à être mise au défi, mais je ne pensais pas que je serais traitée comme une moins que rien. Et en tant que femme, je peux dire que nous avons vraiment eu l’impression d’être dans un environnement hostile. Honnêtement, nous n’aurions pas pu être moins respectées – en tant que personnes, et encore moins en tant qu’employées – si elles avaient essayé. »

La poursuite accuse également l’émission d’avoir faussement promu le jeu en autorisant 1 000 participants, alors qu’en réalité il y en avait deux fois plus. Bien que les montants précis ne soient pas précisés, le recours collectif proposé demande une compensation pour les salaires impayés et les heures supplémentaires pour chaque participant, des pénalités pour temps d’attente, des dommages-intérêts punitifs et une heure de salaire supplémentaire pour chaque pause-repas ininterrompue non accordée.

« Il est évident que les participantes en particulier méritaient mieux », a ajouté Lizelle S. Brandt de Singian Law, avocate principale des plaignants. « L’équipe de production a non seulement participé, mais aussi créé des conditions qui ont favorisé un environnement de travail hostile et ont abouti au harcèlement sexuel des participantes. Bien que nous ne puissions pas réparer ce qu’elles ont subi aux mains de ceux en qui elles avaient confiance, nous voulons au moins leur apporter une certaine mesure de justice. »

Les plaignants demandent également au tribunal d’ordonner à la société de production et à Amazon d’être plus transparentes dans Jeux de bêtes Les anciens candidats réclament des dommages et intérêts substantiels, s’élevant probablement à plusieurs millions de dollars.

Dans Pierre roulanteSelon le rapport, l’environnement de travail chaotique a conduit à six hospitalisations et les candidats ont reconnu que la production s’était retrouvée dans une « mauvaise position » lorsqu’elle a essayé de donner vie à la vision de MrBeast pour l’émission de téléréalité. « Ils étaient dépassés et ne savaient pas quoi faire », a déclaré Scott Leopold, un acteur basé à Austin qui a participé à l’étape de Las Vegas. « Comme si les gens faisaient des choses qu’ils ne pouvaient pas contrôler. »