MrBeast et Amazon poursuivis pour harcèlement sexuel et escroquerie aux crédits d’impôt

Ce fut un été d’enfer pour MrBeast, et les choses ne semblent pas s’améliorer maintenant avec un éventuel recours collectif déposé contre la superstar de YouTube et Amazon par des candidats du prochain concours. Jeux de bêtes montrer.

Comme le déclare le « candidat 5 » anonyme dans la plainte fortement expurgée : « Je m’attendais à être contesté, mais je ne pensais pas que je serais traité comme un moins que rien. »

Le dossier déposé le 16 septembre auprès de la Cour supérieure de Los Angeles, qui pourrait atteindre des millions de dollars en dommages et intérêts s’il est certifié, allègue que MrBeast et le streamer créé par Jeff Bezos « ont soumis les candidats à des conditions de travail déraisonnables, dangereuses et illégales ». Avec des allégations de harcèlement sexuel, de non-prévention du harcèlement, de publicité mensongère et de non-paiement du salaire minimum ou des heures supplémentaires, ces conditions ont conduit « plusieurs candidats… à être hospitalisés », allègue le document de 54 pages exigeant un procès avec jury.

Ce qui est peut-être le plus dommageable pour MrBeast et Amazon est l’allégation selon laquelle le prétendu budget de 100 millions de dollars Jeux de bêtes La production a joué avec les règles pour obtenir des crédits d’impôt au Nevada. Le dossier indique Jeux de bêtes « Les plaignants et le groupe proposé ont conclu des contrats illégaux et fourni de fausses informations à l’État du Nevada pour obtenir des crédits d’impôt non mérités. »

En classant à tort les candidats comme les cinq plaignants initiaux comme citoyens du Nevada ou non, MrBeast et Amazon, loin d’être fauchés, ont pu obtenir environ 2 252 523 $ d’incitations de la part du Silver State.

Basé sur l’émission YouTube déjà à succès de MrBeast, au printemps Jeux de bêtes s’est donné le droit de se vanter « d’être devenue la plus grande série de télé-réalité de tous les temps avec 1 000 concurrents en compétition pour un prix en espèces de 5 millions de dollars ». Attirant environ 1 000 participants, MrBeast sert de Jeux de bêtes animateur et producteur exécutif, l’émission devant être diffusée en exclusivité plus tard cette année ou début 2025 sur Prime Video au niveau national et international.

Après avoir lancé à lui seul les 316 millions d’abonnés YouTube de MrBeast et la portée massive de Prime Video, le projet est toujours en production Jeux de bêtes est-ce que le streaming a un succès écrit partout, n’est-ce pas ?

Bien sûr, mais avec tout le tapage autour du paiement de 5 millions de dollars Jeux de bêtes L’annonce de la compétition de jeux vidéo en mars dernier aurait pu être accueillie favorablement par MrBeast et Amazon, qui auraient voulu se montrer sous leur meilleur jour face à ces allégations. D’autant plus que la plupart des allégations de la poursuite ont été rendues publiques le mois dernier dans une grande affaire. Le New York Times fonctionnalité, on pourrait penser que MrBeast et Amazon seraient prêts avec une sorte de réponse.

Hélas non.

Ni les représentants de l’influenceur Jimmy Donaldson ni Amazon n’ont répondu à la demande de Deadline de commenter la plainte. Si tel est le cas, cet article sera mis à jour.

Au lieu de cela, en écho à l’article du NYT sur les mauvais traitements présumés sur le plateau de tournage de Las Vegas Jeux de bêtes, Les revendications des cinq candidates anonymes qui ont déposé l’action détaillent « souffrir de complications physiques et mentales tout en étant soumises à des mauvais traitements chroniques, à des dégradations et, pour les candidates, à des conditions de travail hostiles ».

Selon la plainte, rien de tout cela n’était un accident puisque « les défendeurs ont exercé un contrôle total sur la manière, les moyens et le calendrier du travail effectué par les candidats, en contrôlant essentiellement tous les aspects de leur vie pendant la production de l’émission. » Ce contrôle a été en partie alimenté par le soi-disant manuel « Comment réussir dans MrBeast Productions », qui a poussé les mantras mensongers « donnez du pouvoir aux garçons » et « laissez-les être des idiots ». Pourtant, les documents déposés proclament que « la direction des défendeurs, y compris la haute direction et les propriétaires » étaient pleinement conscients de la « violence et du harcèlement sexuel » présumés Jeux de bêteset n’a rien fait.

« Les actes susmentionnés des défendeurs ont créé un environnement pendant Jeux de bêtes « C’était tellement dépourvu de normes humaines que les accusés ont fini par se porter volontaires pour couvrir les frais de thérapie des candidats, c’était tellement mauvais », s’exclame la plainte.

Cela semble un peu loin des promesses du mois dernier selon lesquelles l’entreprise en pleine expansion de MrBeast « embaucherait un directeur des ressources humaines et exigerait une formation de sensibilisation à l’échelle de l’entreprise ».

Les allégations dans ce potentiel Jeux de bêtes Les recours collectifs ne cadrent pas non plus avec l’embauche par Donaldson du coûteux cabinet d’avocats Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan pour enquêter sur l’ancienne co-animatrice Ava Tyson, qui a quitté MrBeast en juillet après que des allégations de messages sexuels inappropriés avec des mineurs ont fait surface. Parallèlement à cela, il y a eu cet été l’exposition du NYT sur Beast Games et MrBeast sous le feu des critiques pour des insultes qu’il a proférées dans des vidéos de ses jeunes années.

C’est pour cela qu’on appelle cela la survie du plus fort.