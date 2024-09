MrBeast et Amazon poursuivis en justice par des participants aux Beast Games pour harcèlement sexuel, « mauvais traitements chroniques » et plus encore

MrBeast, la chaîne YouTube la plus abonnée, et Amazon ont été poursuivis en justice par des candidats de l’émission de compétition Beast Games, alléguant harcèlement sexuel, « mauvais traitements chroniques » et plus encore.

Tel que rapporté par Variétécinq participants anonymes de l’émission, qui opposerait 2 000 candidats les uns aux autres pour un prix unique en espèces de 5 millions de dollars et qui a déjà fait l’objet de plusieurs allégations dans la presse, ont fait l’objet d’un recours collectif contre MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, et Amazon pour les mauvais traitements présumés.

Selon le procèsLes participants n’ont pas été correctement payés, ont connu une « détresse émotionnelle », n’ont pas bénéficié de pauses repas ou de repos ininterrompues et ont été privés de soins médicaux, de nourriture, de sommeil et des nécessités d’hygiène de base. Les participantes auraient été soumises à « un environnement de travail hostile ».

La plainte a été déposée auprès de la Cour supérieure de Los Angeles le 16 septembre et vise à obtenir le statut de recours collectif au nom de tous les candidats concernés. Elle exige qu’Amazon et la société de Mr Beast paient les salaires impayés, les dépenses et des dommages et intérêts punitifs.

MrBeast compte plus de 316 millions d’abonnés sur YouTube.

Beast Games a été annoncé en mars comme « la plus grande compétition de téléréalité » de tous les temps. L’objectif était de transformer la formule habituelle de MrBeast sur YouTube, qui consiste à faire concourir des inconnus pour de grands prix, en une série pour la plateforme Prime Video d’Amazon.

L’émission n’a pas encore été diffusée mais le tournage a commencé à la mi-juillet selon Tempsqui a examiné une vidéo de MrBeast donnée aux concurrents qui révélait que les Beast Games auraient 2 000 concurrents au lieu du nombre précédent annoncé 1 000. Cette augmentation permettrait, semble-t-il, de filmer du contenu pour la chaîne YouTube de MrBeast, alors que les mille premiers concurrents ont été éliminés, les 1 000 survivants étant transférés à l’émission d’Amazon. Il s’agissait du premier d’une série de cas de réalités divergentes alléguées dans le procès.

« Bien que les participants savaient dès la signature du contrat au début de la production qu’ils allaient faire face à une compétition potentiellement longue et difficile, ils affirment avoir obtenu beaucoup plus que ce qu’ils avaient négocié », ont déclaré les avocats représentant les plaignants.

« Plusieurs concurrents [ended] « Certaines candidates ont été hospitalisées, tandis que d’autres ont déclaré souffrir de complications physiques et mentales tout en étant soumises à des mauvais traitements chroniques, à des dégradations et, pour les candidates, à des conditions de travail hostiles. »

Les avocats ont déclaré que la plainte cherchait également à « établir un modèle de harcèlement sexuel », citant un prétendu manuel destiné aux employés intitulé « Comment réussir dans la production de MrBeast ». Il stipulerait : « Si les talents veulent dessiner un pénis sur le tableau blanc dans la vidéo ou faire quelque chose de stupide, laissez-les… Faites vraiment tout ce que vous pouvez pour donner du pouvoir aux garçons lors du tournage et aidez-les à créer du contenu. Aidez-les à être des idiots. »

Une plaignante a déclaré qu’elle était fan de MrBeast et qu’elle souhaitait donc participer à l’émission. « Je m’attendais à être mise au défi, mais je ne pensais pas que je serais traitée comme une moins que rien », a-t-elle ajouté. « Et en tant que l’une des femmes, je peux dire que nous avons ressenti un environnement absolument hostile. Honnêtement, nous n’aurions pas pu être moins respectées – en tant que personnes, et encore moins en tant qu’employées – s’ils avaient essayé. »

Les participants ont rempli des contrats et se sont vu promettre une rémunération pour leurs services, selon l’avocat principal des plaignants, Robert Pafundi, du cabinet d’avocats Pafundi. « Leur attente de rémunération, ainsi que le fait qu’ils soient constamment sous le contrôle et la supervision du personnel de production, font d’eux des employés au sens de la loi californienne », a-t-il déclaré.

C’est ce qui sert de base au procès, car les candidats « avaient droit à certaines protections, mais se sont vu refuser celles-ci », a déclaré Pafundi. « Et quand on ajoute à cela la négligence extrême, la dégradation, le harcèlement et les conditions inhumaines, il s’agit tout simplement d’un manquement massif au devoir, pour lequel les accusés doivent et devront désormais être tenus responsables. »

The Beast Games a été annoncé en mars 2024

On ne sait pas exactement quelles autres compensations ont été offertes au vainqueur, en plus du prix unique de 5 millions de dollars en espèces, mais un participant anonyme a déclaré au Time que les candidats éliminés se sont vu offrir une récompense de 1 000 dollars, mais que cette somme leur aurait été retirée une fois que les candidats étaient rentrés dans les coulisses. L’équipe de production a promis que le prix approprié arriverait plus tard, mais le candidat a déclaré qu’il ne l’avait pas reçu depuis environ un mois. Plusieurs participants ont déclaré Le New York Times Ils ont depuis été contactés par l’équipe de production qui leur a offert les 1 000 $.

Le magazine Time avait initialement émis plusieurs allégations contre la société de MrBeast et Amazon dans le rapport susmentionné. Une candidate éliminée, nommée Jenae Reidy, a déclaré avoir reçu « un œuf dur, deux tranches de concombre et essentiellement un tiers d’une branche de céleri également coupée en trois, deux bâtonnets de carotte et un quart de tasse de flocons d’avoine nature » pour un repas.

Reidy a également déclaré que l’eau n’était pas facilement disponible et que les candidats avaient droit à des boissons de la marque d’eau et de thé glacé Liquid Death à boire et à des snacks de la marque MrBeast Feastables à manger devant la caméra pour le contenu sponsorisé. Les candidats auraient dormi dans des lits superposés sur le gazon au milieu du stade où la production a eu lieu.

Le Time a également raconté qu’un jeu, où les participants étaient divisés en équipes de 400 et devaient s’affronter pour soulever un rocher de 10 000 livres, était désorganisé en coulisses et a donné lieu à une ambiance de type « mosh pit » alors que les gens se précipitaient pour rejoindre les équipes. Le concurrent a déclaré qu’une fille à proximité a eu une crise de panique et que d’autres ont crié en évitant d’être renversées.

Dans un autre match, une corde s’est emmêlée autour du cou de quelqu’un, selon Reidy et le concurrent anonyme, mais « la production criait aux personnes qui se trouvaient derrière celles qui étaient tombées de continuer à tirer ».

Le rapport du New York Times susmentionné corrobore plusieurs détails et relate des histoires similaires de mauvais traitements présumés. Par exemple, les médicaments des participants leur ont été confisqués avant la production, mais plusieurs ont déclaré ne pas les avoir reçus à temps, notamment l’un d’eux qui avait besoin d’insuline. Les participants ont plutôt reçu leurs médicaments des heures ou des jours après l’heure prévue de prise.

Ni MrBeast ni Amazon n’ont publié de réponse au procès au moment de la publication de cet article.

