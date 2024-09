MrBeast et Amazon poursuivis en justice par des participants à l’émission « Beast Games »

Une action collective contre la star de YouTube MrBeast et Amazon a été déposée au nom de cinq candidats anonymes de l’émission de téléréalité « Beast Games », alléguant qu’ils ont été victimes de « mauvais traitements chroniques », de harcèlement sexuel et plus encore.

La plainte a été déposée lundi (16 septembre) devant la Cour supérieure de Los Angeles. La plainte fait état de multiples causes d’action liées aux mauvais traitements et à la négligence chroniques subis par les participants à « Beast Games », un concours de téléréalité organisé par Prime Video dans lequel plus de 1 000 participants s’affrontent pour un seul prix en espèces de 5 millions de dollars. La plainte affirme que « Beast Games » dispose d’un budget de 100 millions de dollars. Une copie expurgée de la plainte est disponible sur ce lien.

La plainte vise à obtenir le statut de recours collectif au nom de tous les participants concernés de « Beast Games ». La plainte exige qu’Amazon et la société de MrBeast paient les salaires et les dépenses impayés et que les défendeurs soient condamnés à payer des dommages et intérêts punitifs non spécifiés.

Les représentants de MrBeast (dont le vrai nom est Jimmy Donaldson) et d’Amazon n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Selon la plainte, Amazon, la société de production de MrBeast et la société de production indépendante Off One’s Base LLC — entre autres — n’ont pas payé le salaire minimum et les heures supplémentaires ; n’ont pas empêché le harcèlement sexuel ; ont créé des conditions qui ont soumis les candidats à une « détresse émotionnelle » ; n’ont pas fourni aux participants des pauses repas ou des pauses de repos ininterrompues ; et ont exposé les candidats à des « circonstances et conditions dangereuses comme condition de leur emploi ».

« Bien que les participants savaient dès la signature du contrat au début de la production qu’ils allaient faire face à une compétition potentiellement longue et difficile, ils affirment avoir obtenu bien plus que ce qu’ils avaient prévu », ont déclaré les avocats des participants anonymes de « Beast Games » dans un communiqué au sujet du procès. « Plusieurs participants ont fini par être hospitalisés, tandis que d’autres ont déclaré souffrir de complications physiques et mentales tout en étant soumis à des mauvais traitements chroniques, à des dégradations et, pour les candidates, à des conditions de travail hostiles. »

Selon la plainte, les participants aux « Beast Games » ont été privés de soins médicaux, de nourriture, de sommeil et des nécessités d’hygiène de base. Des parties de la plainte ont été expurgées, y compris certains détails concernant les allégations de harcèlement sexuel. « Les plaignants ont déposé cette action en utilisant des pseudonymes et en appliquant des expurgations conservatrices qui limitent la diffusion publique dans un effort de bonne foi pour se conformer aux dispositions de confidentialité trop larges des défendeurs (qui, selon les plaignants, sont inapplicables), ainsi que pour préserver la confidentialité et les intérêts de la vie privée des plaignants qui souhaitent éviter l’opprobre », indique la plainte.

La plainte vise à « établir un modèle de harcèlement sexuel », selon les avocats représentant les cinq plaignants. Par exemple, la plainte cite des instructions tirées d’un prétendu manuel de l’employé « Comment réussir dans la production de MrBeast » qui comprend ceci : « Si les talents veulent dessiner un pénis sur le tableau blanc dans la vidéo ou faire quelque chose de stupide, laissez-les… ​​Faites vraiment tout ce que vous pouvez pour donner du pouvoir aux garçons lors du tournage et aidez-les à créer du contenu. Aidez-les à être des idiots. »

L’une des plaignantes, identifiée uniquement comme la « candidate 5 », a déclaré dans un communiqué : « Je voulais participer parce que j’étais fan de MrBeast et que ses vidéos me faisaient sourire pendant la pandémie de COVID-19. Je m’attendais à être mise au défi, mais je ne pensais pas que je serais traitée comme une moins que rien. Et en tant que femme, je peux dire que nous avons eu l’impression d’être dans un environnement hostile. Honnêtement, nous n’aurions pas pu être moins respectées – en tant que personnes, et encore moins en tant qu’employées – si elles avaient essayé. »

« Aussi extrêmes que soient les allégations portées contre les accusés, la loi ne pourrait pas être plus claire », a déclaré Robert Pafundi du cabinet Pafundi Law Firm, avocat principal des plaignants. « Les participants ont signé des contrats et on leur a promis une rémunération pour leurs services. Leur attente de rémunération, ainsi que le fait qu’ils soient constamment sous le contrôle et la supervision du personnel de production, font d’eux des employés au sens de la loi californienne. En tant que tels, ils avaient droit à certaines protections, mais elles leur ont été refusées. Et si l’on ajoute à cela la négligence extrême, la dégradation, le harcèlement et les conditions inhumaines, il s’agit tout simplement d’un manquement massif au devoir, pour lequel les accusés doivent et devront désormais être tenus responsables. »

La date de sortie de « Beast Games » sur Prime Video n’a pas encore été annoncée. Amazon l’a présenté comme « le plus grand jeu télévisé en direct du monde » avec « le plus gros prix unique de l’histoire de la télévision et du streaming ».