MrBeast et Amazon poursuivis en justice par des concurrents de son émission de téléréalité de 5 millions de dollars pour des conditions de travail prétendument « dangereuses »

Ouvrir cette photo dans la galerie : Jimmy Donaldson, le célèbre créateur de vidéos YouTube connu sous le nom de MrBeast, dans une loge de touche au début d’un match de football MLS entre l’Inter Miami et le CF Montréal le 10 mars à Fort Lauderdale, en Floride.Rebecca Blackwell/Associated Press

MrBeast est accusé d’avoir créé des conditions de travail « dangereuses », notamment de harcèlement sexuel, et d’avoir faussé les chances des candidats de gagner le grand prix de 5 millions de dollars de sa nouvelle émission de téléréalité Amazon.com Inc. AMZN-Q, dans un procès intenté mardi par cinq participants anonymes.

Le dossier allègue que l’entreprise de plusieurs millions de dollars derrière la chaîne la plus populaire de YouTube n’a pas fourni de salaire minimum, de rémunération des heures supplémentaires, de pauses repas ininterrompues et de temps de repos aux concurrents – dont « le travail sur l’émission était le produit de divertissement » vendu par MrBeast.

Un porte-parole de MrBeast, dont le vrai nom est Jimmy Donaldson, a déclaré à l’Associated Press dans un e-mail qu’il n’avait aucun commentaire à faire sur le nouveau procès.

Les « Beast Games » de Donaldson ont été présentés comme la « plus grande compétition de téléréalité ». Ils étaient censés mettre le créateur de contenu de Caroline du Nord en avant auprès d’un public au-delà de la plateforme YouTube où ses 316 millions d’abonnés, un record, regardent régulièrement ses défis fantaisistes qui s’accompagnent souvent de somptueux cadeaux en espèces.

Mais le tournage initial à Las Vegas a commencé à être critiqué avant même la fin du tournage. Les sociétés de Donaldson ont recruté 2 000 personnes lors d’un premier casting en juillet dernier, dont la moitié a pu être retenue pour le tournage de la série à Toronto.

Les participants n’ont appris qu’à leur arrivée que le nombre de participants à Las Vegas dépassait les 1 000, ce qui a considérablement réduit leurs chances de victoire. La plainte soutient que la « fausse publicité » viole les lois commerciales californiennes qui interdisent aux organisateurs de loteries de « déformer de quelque manière que ce soit les chances de gagner un prix ».

Les cinq concurrents anonymes ont également déclaré que « l’alimentation limitée » et « le manque de personnel médical » mettaient leur santé en danger.

Le dossier allègue que le personnel de production a créé un environnement de travail « toxique » pour les femmes qui ont été victimes de « harcèlement sexuel » tout au long du concours. Ces sections ont été largement expurgées afin de se conformer aux « clauses de confidentialité » signées par les concurrentes, selon un communiqué de presse de leurs avocats.

Cette plainte s’ajoute aux plaintes – diffusées par des influenceurs en ligne immédiatement après le tournage – selon lesquelles un plateau désorganisé avait laissé certains candidats blessés et privés d’un accès régulier à la nourriture et aux médicaments. D’autres participants ont déclaré à AP qu’ils recevaient deux repas légers par jour et des barres chocolatées de la marque MrBeast.

L’équipe de MrBeast fait également face à de nouvelles accusations selon lesquelles elle aurait « sciemment mal classé » le statut d’emploi des candidats auprès de la Nevada Film Commission afin de recevoir un crédit d’impôt d’État de plus de 2 millions de dollars.

Parmi d’autres formes de réparation, les cinq concurrents demandent une ordonnance obligeant MrBeast à mettre en place des « réformes sur le lieu de travail » et à accorder « tous les salaires dus ».

Le mois dernier, au milieu de plusieurs crises de relations publiques, Donaldson a ordonné une évaluation complète de la culture interne de son empire YouTube et a présenté des plans visant à exiger une formation à la sensibilité à l’échelle de l’entreprise.

Aucun autre détail n’a été divulgué et aucune date n’a été communiquée concernant la sortie du jeu de téléréalité.