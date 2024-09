MrBeast et Amazon cités dans un procès concernant une émission

Mais dans une affaire déposée lundi devant un tribunal de Los Angeles, les participants affirment qu’ils n’ont pas été payés, qu’ils ont été soumis à des conditions dangereuses et qu’ils ont été victimes de harcèlement sexuel.

La série, annoncée pour la première fois en mars, offrait à 1 000 participants la chance de gagner un prix en espèces de 5 millions de dollars (3,5 millions de livres sterling) et promettait d’être le plus grand jeu télévisé en direct au monde.

Les personnes qui ont participé à l’émission ont poursuivi en justice les sociétés de production impliquées dans l’émission, parmi lesquelles MrB2024 et Amazon.

BBC Newsbeat a contacté MrBeast et Amazon pour obtenir des commentaires.

Les documents indiquent que MrB2024 est « censé être détenu en tout ou en partie, directement ou indirectement » par MrBeast – de son vrai nom Jimmy Donaldson – qui est le plus grand YouTuber du monde avec plus de 300 millions d’abonnés.

MrBeast est bien connu en ligne pour ses actions philanthropiques et ses vidéos à gros budget

Dans les documents juridiques, dont certaines parties ont été expurgées, cinq candidats anonymes ont présenté des réclamations au nom de tous les participants.

Ils affirment que l’équipe de production les surveillait, contrôlait leurs heures de sommeil, leurs vêtements et leur refusait toute intimité et tout accès au monde extérieur.

Ils étaient « sous-alimentés et trop fatigués », affirme-t-il, les repas étant fournis « sporadiquement et avec parcimonie », ce qui « mettait en danger la santé et le bien-être » des candidats.

Le document de 54 pages détaille également les allégations d’un environnement dangereux, les candidats étant parqués dans de petites zones, des décors dangereux et des vérifications d’antécédents insuffisantes permettant aux criminels condamnés de participer.

Certains, affirme-t-il, ont été blessés physiquement et n’ont pas eu accès à des soins médicaux adéquats.