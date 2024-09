MrBeast cité dans un procès en Californie concernant l’émission « Beast Games »

MrBeast est l’un des YouTubeurs les plus populaires de tous les temps.



Le YouTubeur MrBeast a été cité dans un procès affirmant que les participants à son jeu télévisé à jackpot de 5 millions de dollars ont été exploités.

Les participants affirment avoir été victimes de traitement injuste et de harcèlement sexuel alors qu’ils participaient à ce qui a été présenté comme le plus grand jeu télévisé en direct au monde.

Des documents déposés lundi devant un tribunal de Los Angeles affirment que les candidats n’ont pas reçu de salaires adéquats et n’ont pas bénéficié de pauses repas ni de repos appropriés.

Les plaignants sont identifiés uniquement comme les candidats 1 à 5 dans le procès intenté devant la Cour supérieure de Los Angeles contre Amazon Alternative LLC et la société de production de Jimmy Donaldson (MrBeast), MRB2024 LLC.

La poursuite vise le paiement de tous les salaires dus, une injonction interdisant les actions syndicales alléguées et la certification de la poursuite en tant que recours collectif.

« Les sociétés de production défenderesses et Amazon ont exploité sans vergogne le travail des… personnes qui ont servi de candidats à la prochaine production MrBeast-Amazon de 100 millions de dollars, « Beast Games », qu’Amazon promeut comme le plus grand jeu télévisé en direct au monde avec le plus gros prix unique de l’histoire de la télévision », indique la poursuite.

La valeur de divertissement de l’émission « découle directement du travail physique et émotionnel des candidats qui s’affrontent dans des conditions de pression pour des prix en argent qui changent leur vie, avec une personne censée gagner 5 millions de dollars à la fin », allègue la poursuite.

MrBeast n’a pas répondu immédiatement à une demande de l’AFP. Amazon a refusé de commenter.

Sa production comprend des concours et des défis avec parfois des prix de grande valeur pour les participants.

En plus d’une importante présence en ligne, il a également fondé des entreprises philanthropiques.

En 2023, le magazine Time l’a nommé l’une des personnes les plus influentes au monde.

La même année, Forbes estimait sa valeur nette à environ un demi-milliard de dollars.

