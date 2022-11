MrBeast bat OG ‘King’ PewDiePie pour devenir le YouTuber le plus abonné au monde

YouTuber MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, a battu PewDiePie (Felix Kjellberg) pour devenir la personne la plus abonnée au monde sur la plateforme. Selon un décompte en direct des abonnés sur YouTube au moment de la rédaction de cet article, MrBeast compte plus de 111 961 000 abonnés tandis que PewDiePie en compte 111 848 000. PewDiePie est à la retraite depuis deux ans maintenant, et lorsque MrBeast était sur le point d’atteindre 100 millions d’abonnés, il a encouragé son objectif et a déclaré que MrBeast le méritait, a rapporté Metro.

Selon le producteur créatif Gdizzle, le nombre d’abonnés de MrBeast augmente plus rapidement que la population mondiale.

YouTuber Airrack a félicité MrBeast pour cette réussite en écrivant : “La fin d’une ère YouTube, mais personne ne le mérite plus que @MrBeast.”

Cependant, le titre du YouTuber le plus abonné n’inclut pas les chaînes appartenant à des émissions pour enfants ou à des maisons de disques. Par exemple, T Series, qui avait une rivalité légendaire avec PewDiePie à l’époque, compte environ 229 millions d’abonnés sur YouTube au moment de la rédaction de cet article.

MrBeast est connu pour ses vidéos de cascades plus grandes que nature. Lorsqu’il a atteint 100 millions d’abonnés, il a offert une île privée.

En juin de cette année, il a créé sa version de Willy Wonka’s Chocolate Factory, avec tous les détails complexes, y compris une rivière de chocolat. Présentant la chocolaterie sur YouTube, MrBeast a affiché une rivière et une cascade de chocolat emblématiques. L’usine avait également une pièce avec des murs, un sol fait de guimauves et un mur de bonbons colossal. Au total, dix participants ont été invités à relever une série de défis. Après l’exercice, ils ont été éliminés un par un, ne laissant qu’un seul vainqueur.

L’année dernière, MrBeast comptait 456 participants jouant à un jeu de calamars réel, la personne qui a survécu le plus longtemps remportant 456 000 $. L’ensemble de MrBeast comprenait des répliques de tous les jeux de la série comme Red Light Green Light, le défi en nid d’abeille, le jeu de billes, le tir à la corde, le défi du saut de verre et le dernier jeu Squid. Pour le défi final, cependant, il a remplacé le populaire Squid Game de Corée du Sud par des chaises musicales afin que les participants occidentaux connaissent les règles. En dehors de cela, le seul écart par rapport à la série réside dans le fait que personne n’a été assassiné pour avoir perdu l’un des jeux.

