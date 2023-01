MrBeast aide 1 000 personnes aveugles à voir à nouveau dans une nouvelle vidéo

La superstar de YouTube, MrBeast, rend le monde plus clair – pour au moins 1 000 personnes.

La dernière cascade du créateur de contenu est de payer pour l’enlèvement de la cataracte pour 1 000 personnes aveugles ou quasi aveugles mais qui n’avaient pas les moyens de se faire opérer.

“Nous guérissons la cécité d’un millier de personnes”, déclare MrBeast – de son vrai nom Jimmy Donaldson – dans la vidéo de samedi, qui a atteint plus de 32 millions de vues dimanche après-midi.

La vidéo présente des images avant et après touchantes de patients voyant avec une vision claire après avoir terminé la chirurgie. Le YouTuber a également fait des dons en espèces et d’autres cadeaux à certains des participants.

Jeff Levenson, ophtalmologiste et chirurgien, a travaillé avec Donaldson pour effectuer la première série de chirurgies à Jacksonville, en Floride. Levenson a coordonné le programme “Gift of Sight” pendant plus de 20 ans, qui offre une chirurgie de la cataracte gratuite aux patients non assurés qui sont légalement aveugles en raison de la cataracte.

“La moitié de tous les cas de cécité dans le monde sont des personnes qui ont besoin d’une intervention chirurgicale de 10 minutes”, déclare Levenson dans la vidéo, faisant référence à l’opération d’ablation de la cataracte.





Levenson a expliqué à CNN qu’il avait été inspiré pour aider les gens à accéder à la chirurgie de la cataracte après avoir subi sa propre chirurgie de correction de la cataracte.

“Dans les jours et les semaines qui ont suivi ma propre opération de la cataracte, j’ai été stupéfait de voir à quel point le monde était lumineux, beau et vivant”, a-t-il déclaré. “Mais j’ai été choqué par l’idée qu’il y a des centaines de millions, probablement 200 millions de personnes dans le monde, qui sont aveugles ou presque aveugles à cause de la cataracte et qui n’ont pas accès à la chirurgie.”

Levenson a reçu un appel d’un membre de l’équipe de Donaldson en septembre. “Je n’avais jamais entendu parler de MrBeast”, a-t-il déclaré. “Alors j’ai failli raccrocher. Mais je n’ai heureusement pas raccroché.”

Ils ont commencé par appeler des refuges pour sans-abri et des cliniques gratuites pour créer une liste de patients de la région de Jacksonville qui avaient besoin d’une chirurgie de la cataracte mais qui n’en avaient pas les moyens. Finalement, ils ont eu un groupe de 40 patients – et Levenson a effectué toutes leurs chirurgies en une seule journée, commençant à 7 heures du matin et se terminant à 18 heures.

Levenson a déclaré que les patients étaient “dans l’incrédulité que quelqu’un les rechercherait réellement pour les sauver de la cécité, puis aurait la gentillesse et la générosité d’esprit pour offrir la chirurgie”.

L’ophtalmologiste a également mis en relation l’équipe de Donaldson avec SEE International, dont il est le médecin-chef. L’organisation à but non lucratif fournit des soins oculaires gratuits dans le monde entier aux patients dans le besoin. L’organisation a aidé Donaldson à atteindre encore plus de patients, pour un total de 1 000 interventions chirurgicales réalisées en environ trois semaines. La vidéo montre des patients opérés en Jamaïque, au Honduras, en Namibie, au Mexique, en Indonésie, au Brésil, au Vietnam et au Kenya.

Levenson a déclaré qu’il espérait que la vidéo et la générosité de Donaldson inspireraient “un effort concerté pour mettre fin à la cécité inutile”.

“Si MrBeast peut allumer un feu, et si nous pouvons obtenir un soutien gouvernemental et privé, nous pouvons mettre fin à la moitié de toute la cécité dans le monde”, a-t-il déclaré. “Sans tous ces coûts, et avec des gains incroyables en termes de productivité humaine et de potentiel humain.”