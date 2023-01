MrBeast a une fois évité un vol de Rs 15 Crore Bitcoin alors même que la clé était juste devant les voleurs

Saviez-vous que MrBeast a appris la précieuse leçon de ne jamais écrire son mot de passe bitcoin après avoir presque évité de se faire voler 2 millions de dollars (environ Rs 15 crore) ? Le YouTuber le plus abonné s’est souvenu d’avoir été volé lorsqu’il a assisté à une interview sur la chaîne YouTube Flagrant. Interrogé sur son “détachement” de l’argent, le YouTuber a précisé qu’il aime les objets matériels comme les voitures de luxe et les vêtements de luxe et de créateurs qu’il juge inutiles. Et c’est parce que sa garde-robe était remplie de vêtements de créateurs qu’un voleur s’est introduit chez lui.

Lorsque MrBeast a remarqué que sa porte d’entrée avait été défoncée, il était déjà sûr d’avoir perdu tous ses bitcoins. Il a vu sa télévision, ses vêtements et d’autres biens, même la couverture de son lit avait été volée. Cependant, MrBeast ne s’en souciait pas, il ne pensait qu’à l’argent qu’il avait dépensé pour acheter des Bitcoins. Bien que sa crypto-monnaie soit protégée par un mot de passe, le YouTuber a fait l’erreur de laisser sa clé privée écrite sur son ordinateur portable. “J’avais un ordinateur portable et [right next to it] a été écrit ma clé privée. Il disait juste “Clé privée Bitcoin” », a-t-il déclaré en se souvenant du vol.

Il a ajouté comment il avait rendu public sa propriété de la crypto-monnaie via Twitter. Il aurait gagné 2 millions de dollars dans la crypto-monnaie après que sa valeur ait grimpé en flèche. Pendant le vol, chaque dollar de l’argent était sous son nom et il était convaincu que tout serait parti. MrBeast se souvient s’être senti stressé et sur le point de pleurer lorsqu’il a allumé le bureau de son ordinateur. À sa grande surprise, sa crypto-monnaie était toujours en sécurité et il l’a immédiatement déplacée dans un endroit plus sûr. Il a ri de l’incident et a maudit le voleur: «Ce putain de crétin de ce voleur. Il est occupé à voler ma télé, ma f ** king couverture, au lieu du f ** king Bitcoin qui était assis juste là », a-t-il poursuivi.

Le comédien Andrew Schulz, Akaash Singh, Mark Gagnon et AlexxMedia étaient présents lors de l’entrevue flagrante de MrBeast. Au cours de l’interaction, il a également parlé de sa relation passée, de ses obsessions et de son manque d’attrait pour la vie matérialiste.

