Mr Potato Head n’est plus alors que le jouet classique devient neutre du point de vue du genre | Nouvelles du Royaume-Uni

M. Potato Head doit obtenir un changement de nom après avoir été rendu neutre.

Il ne sera connu que sous le nom de « Potato Head » après que les fabricants Hasbro aient décidé qu’une cure de jouvence moderne était nécessaire après 70 ans.

Le jouet a été amené à la vie aux côtés de Mme Potato Head dans la franchise de films Toy Story, et exigeait souvent avec colère que d’autres personnages n’oublient pas son titre.

« C’est Mr Potato Head pour vous, vous meurtrier qui vous poignarde dans le dos, » dit mémorablement la spatule en plastique à Woody, après que le cowboy ait par inadvertance fait tomber Buzz Lightyear par la fenêtre d’une chambre.

Le changement de nom aura lieu cette année, avec Potato Heads apparaissant bientôt sur les tablettes et les sites Web.

Ce n’est pas la seule marque de jouets à avoir mis à jour ses stocks au 21e siècle.

Les poupées Barbie ne sont plus seulement le célèbre style blond, se déclinant en plusieurs tons de peau et formes de corps.

Et plus de personnages féminins ont été ajoutés au moteur Thomas the Tank.