« Mr Fixit » de BORIS Johnson quitte son poste de député « avec effet immédiat », provoquant un mal de tête d’élection partielle pour Rishi Sunak.

Le président du parti conservateur, Nigel Adams, a démissionné aujourd’hui et ne représentera plus Selby et Ainsty – un rôle qu’il occupait depuis mai 2010.

Le président du parti conservateur Nigel Adams a démissionné Crédit : Dan Charité

Cela vient après que l’ancien Premier ministre Boris Johnson a jeté l’éponge hier soir Crédit : Reuters

Adams est considéré comme un exécuteur du Cabinet et a servi au ministère des Affaires étrangères, en tant que ministre des Sports et whip du parti.

Dans une déclaration publique samedi, il a déclaré: « Hier, les conservateurs de Selby ont sélectionné un excellent nouveau candidat parlementaire.

« J’ai informé aujourd’hui le whip en chef que je me retirerai en tant que député avec effet immédiat.

« Ce fut un honneur de représenter la région où j’ai été élevé, éduqué et je tiens à remercier mes électeurs pour leur merveilleux soutien depuis 2010. »

C’est juste une autre démission choc alors que les députés de tout le parti semblent plier.

Cela vient après que Johnson ait jeté l’éponge hier soir aux côtés de Nadine Dorries.

Annonçant sa démission avec effet immédiat, l’ancien Premier ministre a insisté « je n’ai pas menti ».

M. Johnson a déclaré: « C’est très triste de quitter le Parlement – du moins pour le moment – mais je suis surtout déconcerté et consterné que je puisse être expulsé, de manière antidémocratique, par un comité présidé et géré, par Harriet Harman, avec un parti pris aussi flagrant. »

Cela s’est produit quelques heures après qu’il ait reçu le projet de conclusions des députés qui l’accusaient d’avoir menti aux Communes au sujet de la rupture du verrouillage au n ° 10.

Dorries, 66 ans, qui avait été un défenseur de M. Johnson tout au long de son séjour au numéro 10, s’est rendue sur les réseaux sociaux peu de temps après pour annoncer également sa sortie.

Elle a écrit: « J’ai informé aujourd’hui le whip en chef que je démissionne en tant que député du Mid Bedfordshire, avec effet immédiat.

« Cela a été un honneur de servir en tant que député d’une circonscription aussi merveilleuse, mais il est maintenant temps pour un autre de prendre les rênes. »

Le Premier ministre Rishi Sunak fait maintenant face à des pressions sur une élection partielle – déclenchant une élection immédiate.