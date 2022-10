Mr. Doodles, l’artiste britannique Sam Cox, a recouvert sa maison du Kent de dessins

LONDRES – Il existe plusieurs façons de faire tourner les têtes dans un quartier : couvrir chaque centimètre carré de votre maison avec des griffonnages en noir et blanc en fait certainement partie. L’artiste britannique Sam Cox, 28 ans, dit avoir réalisé un rêve d’enfant en transformant sa maison en une œuvre d’art originale et en la recouvrant de dessins monochromes fluides.

“J’ai toujours voulu vivre dans une maison complètement gribouillée”, a-t-il déclaré mardi au Washington Post. “C’est pour moi la manière la plus naturelle de créer de l’art et le processus le plus instinctif lorsque je prends un stylo et que je commence à dessiner.”

Il a acheté le manoir de 13 pièces dans le Kent, dans le sud-est de l’Angleterre, en 2019 et, avec l’aide de sa famille et de ses amis, l’a transformé en une toile parfaitement blanche prête pour qu’il commence ses griffonnages.

Les draps, le siège de toilette, les ustensiles de cuisine, les abat-jour et la souris d’ordinateur sont tous griffonnés – sans aucune surface laissée en blanc.

“Tout est griffonné”, a-t-il déclaré. “C’est vivre comme une œuvre d’art.”

Une vidéo accélérée qu’il a publiée en ligne lundi montre que les griffonnages dessinés à la main ont attiré des millions de vues dans le monde. Il n’a pas utilisé d’images générées par ordinateur ou CGI, a-t-il déclaré. Au lieu de cela, l’animation est réalisée à partir de 1 857 photographies, “prises avec soin entre septembre 2020 et septembre 2022”.

Cox, qui s’appelle également “M. Doodle », a travaillé en tant qu’artiste la majeure partie de sa vie, et certaines de ses œuvres ont atteint des prix élevés lors d’enchères en Asie. M. Doodle n’est pas encore un nom familier, mais il est bien connu dans le monde de l’art et parmi les fans, et ses griffonnages figurent dans des livres à colorier et sur des t-shirts.

Il a commencé à dessiner enfant et travaillait sur des centaines de paquets de papier avec ses gribouillis. Il a ensuite demandé à ses parents s’il pouvait commencer à gribouiller sur les meubles et les murs de sa chambre, ce à quoi ils ont acquiescé après “quelques persuasions”, a-t-il ajouté.

Il essaie de ne pas trop planifier les griffonnages, ce qui, selon lui, rendrait son travail «forcé». Au lieu de cela, il s’y perd. “Mon esprit a tendance à vagabonder et je finis par penser à toutes sortes de choses”, a-t-il déclaré au Post. “J’ai juste une vague idée et je me détends et laisse ma main faire le travail.”

Le grand projet de l’artiste a duré près de deux ans, propulsé en partie par les blocages du coronavirus en Grande-Bretagne.

Les verrouillages «ont aidé accidentellement», a-t-il déclaré au Post. “Nous avons été obligés d’être à l’intérieur, et mon projet principal était si facile d’accès parce que nous vivons là-bas.”

Il a commencé dans les chambres et a griffonné l’étage supérieur, y compris une “salle de nuage” pour réfléchir. Chaque pièce a un thème lâche alors que le griffonnage se déplace en bas, affichant des animaux et des extraterrestres. Il se termine par des dessins peints à la bombe à l’extérieur de sa grande maison; surtout en Grande-Bretagne, il utilise de la peinture résistante aux intempéries. Il a également gribouillé sa voiture Tesla, que les écoliers aiment saluer lorsqu’il traverse la ville.

La maison est monochrome, créant des contrastes saisissants, a déclaré Cox. Sa femme, Alena, connue sous le nom de Mme Doodle, a également été impliquée, coloriant parfois dans ses autres projets de toile. Elle est originaire de Kharkiv en Ukraine, et le couple d’artistes a produit un cœur gribouillé coloré dans le cadre d’un projet caritatif visant à collecter des fonds pour les enfants pris dans la guerre.

Tout son travail est dessiné à la main, et s’il fait une erreur, il a tendance à la laisser, a déclaré Cox. “La nature d’un doodle est de le laisser faire”, a-t-il ajouté.

Cox a utilisé 900 litres (238 gallons) de peinture blanche, 401 canettes de peinture noire en aérosol et 286 bouteilles de peinture noire à dessin, et il a utilisé 2 296 pointes de stylo pour les griffonnages, a-t-il déclaré.

Ce n’est cependant pas du goût de tout le monde.

“Vous n’êtes pas les bienvenus chez moi”, a écrit une personne en ligne. “Les morceaux ici et là sont super mais toute la maison, y compris les meubles, finira par vous faire mal aux yeux”, a déclaré un autre. “C’est un cauchemar trypophobe”, a ajouté une personne sur Twitter, faisant référence aux personnes qui souffrent de la peur des schémas répétitifs.

D’autres en ligne se sont également demandé si vivre entouré d’art immersif pouvait être choquant. “On s’y habitue”, a déclaré Cox, expliquant qu’il ne souffrait pas de maux de tête ou ne se sentait pas trop stimulé par les murs décoratifs. “C’est juste complet et comme un endroit heureux quand tout est griffonné.”

Que la maison soit un chef-d’œuvre ou une monstruosité, le couple et leur chien continueront d’y vivre et n’ont pas l’intention d’en faire une galerie, a déclaré Cox. Ils sont ravis de créer des visites en ligne, compte tenu de l’intérêt international.

“Je suis assez déterminé à rester là-dedans”, a-t-il déclaré. «Nous aimons vraiment où nous vivons et nous sommes vraiment heureux d’être à la maison. Nous voulons que ça reste gribouillé… Nous pensons que c’est vraiment amusant.

Le projet a été gardé secret pendant deux ans, a déclaré Cox, qui vivait dans la peur constante qu’un chauffeur-livreur ou un voisin puisse prendre une photo et la partager en ligne avant qu’elle ne soit terminée. Cela ne s’est pas produit et ses voisins ont massivement soutenu la curiosité artistique qu’il a créée, a-t-il déclaré.

“Ça a été une très bonne réponse”, a-t-il déclaré. “Ils se sont avérés vraiment excités par cela, et ils ont hâte de venir et de faire une tournée.”

Cox a des spectacles en Chine et dit qu’il souhaite faire plus de projets internationaux bientôt. Il cherche déjà des toiles encore plus grandes à couvrir dans ses griffonnages. « J’adorerais faire une rue entière ou un village un jour », dit-il.