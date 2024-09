Mr. Beast et Amazon poursuivis en justice par d’anciens candidats pour harcèlement sexuel et « mauvais traitements chroniques »

M. Beast, la star mondialement connue de YouTube, fait face à une nouvelle controverse cette semaine après que plusieurs anciens participants de son prochain concours Beast Games ont affirmé avoir subi du harcèlement sexuel et des « mauvais traitements chroniques » pendant leur participation au concours de téléréalité. La plainte cite également Amazon, qui a produit l’émission, comme défendeur dans cette affaire.

La star virale, dont le vrai nom est Jimmy Donaldson, a récemment connu d’autres problèmes. Plus tôt ce mois-ci, Donaldson a engagé un avocat réputé pour mener un audit de son entreprise et pour l’aider, semble-t-il, à repousser les allégations formulées par un ancien employé qui a publié des messages vidéos largement vues sur YouTube affirmant que Donaldson est un « sociopathe » et un « imposteur ».

Le nouveau procès aggrave les problèmes de Donaldson. Variety, qui à l’origine a révélé l’histoire à propos du costume, j’ai téléchargé un copie du litige La plainte, déposée au nom de cinq anciens concurrents anonymes, allègue que les accusés « ont créé des conditions de travail qui ont mis en danger la sécurité des travailleurs, notamment en ne leur fournissant pas suffisamment de nourriture ou de boisson… en n’ayant pas de personnel médical adéquat sur place et en ne leur fournissant pas de soins médicaux raisonnables, en les forçant à ne pas dormir et en les forçant à participer à des jeux qui risquaient déraisonnablement de leur causer des blessures physiques et mentales. »

Bien que les allégations soient sérieuses, celles fournies ne sont pas toujours très spécifiques. Par exemple, la plainte fait état de vastes allégations de discrimination sexuelle sur le plateau, mais n’en fournit aucun exemple concret, du moins pas publiquement. La section sur le harcèlement sexuel a été expurgée dans le but de « limiter la diffusion publique dans un effort de bonne foi pour se conformer aux dispositions de confidentialité trop larges des défendeurs (qui, selon les plaignants, sont inapplicables), ainsi que pour préserver la confidentialité et les intérêts de vie privée des plaignants qui souhaitent éviter l’opprobre », indique la plainte.

L’une des accusées a déclaré : « Je voulais rejoindre l’équipe parce que j’étais fan de MrBeast et que ses vidéos me faisaient sourire pendant la pandémie de COVID-19. Je m’attendais à être mise au défi, mais je ne pensais pas que je serais traitée comme une moins que rien. Et en tant que femme, je peux dire que nous avons eu l’impression d’être dans un environnement hostile. Honnêtement, nous n’aurions pas pu être moins respectées – en tant que personnes, et encore moins en tant qu’employées – si on avait essayé. »

La chose la plus proche d’une plainte spécifique que le litige obtient est une mention d’un manuel de l’employé qui a apparemment été distribué pendant le tournage qui encourageait les talents masculins à « être des idiots » et qui affirmait qu’il était acceptable pour les candidats masculins d’« être enfantins », probablement parce que cela permettait d’obtenir un meilleur contenu.

La plainte affirme également que la production a enfreint les lois californiennes en classant de manière erronée le statut d’emploi des candidats auprès de la Nevada Film Commission pour recevoir un crédit d’impôt de 2 millions de dollars. Là encore, la plainte est expurgée, il est donc difficile de comprendre pleinement de quoi les sociétés sont accusées. La plainte affirme que les défendeurs ont utilisé cette classification erronée « comme une fausse justification pour éviter de payer les impôts sur l’emploi et pour épargner à la production les coûts de mise en œuvre de diverses protections de l’emploi requises par la loi californienne, notamment le salaire minimum, les heures supplémentaires, les pauses obligatoires pour les repas et le repos, les indemnités pour accident du travail, les relevés de salaire détaillés et le paiement en temps voulu des salaires et des remboursements ».

UN Article du New York Times L’article, publié en août, fait état de préoccupations similaires concernant les conditions de travail sur le plateau de Beast Games, mais ne mentionne pas les allégations de harcèlement sexuel. Au lieu de cela, l’article répertorie une longue liste d’autres plaintes, dont certaines sont plus graves que d’autres. Par exemple, certains participants ont affirmé qu’ils avaient été sous-alimentés et qu’on ne leur avait fourni que deux repas par jour, lamentablement maigres (l’émission maintient qu’ils leur ont fourni trois repas par jour). Les allégations les plus graves de l’article concernent des candidats qui affirment qu’on ne leur a pas fourni de médicaments lorsqu’ils les ont demandés (une personne a déclaré qu’on lui avait refusé son insuline en temps voulu). Dans certains cas, les candidats ont reçu leurs médicaments « des heures, voire des jours, après l’heure prévue de leur prise », affirme l’article. Certains candidats ont été hospitalisés à la suite de certains de ces problèmes, note également l’article.

L’article du Times mentionne également qu’Amazon avait initialement annoncé que le concours ne comptait que 1 000 participants, alors que lorsque le concours a réellement commencé, Donaldson a révélé que le nombre serait en réalité de 2 000. Certains participants ont eu le sentiment d’avoir été trompés sur leurs chances de remporter les 5 millions de dollars.

Gizmodo a contacté Alex Spiro, un avocat qui représenterait Donaldson, pour obtenir des commentaires sur le récent litige. Nous avons également contacté Amazon.

Cela ne s’annonce évidemment pas bien pour la plus grande star de YouTube au monde, même s’il est difficile de discerner la gravité réelle des infractions, compte tenu des informations limitées contenues dans la plainte. L’article du Times d’août cite des candidats qui a dit ça Lors de leur première sélection, on leur a demandé s’ils seraient prêts à être jetés d’un bateau, enterrés vivants ou à « voyager dans l’espace » pour gagner le prix en argent. Ils ont également été apparemment avertis que la participation aux jeux pourrait entraîner « la mort, la maladie ou des blessures corporelles graves, y compris, mais sans s’y limiter, l’épuisement, la déshydratation, le surmenage, les brûlures et les coups de chaleur ». Aussi dérangées que soient ces stipulations contractuelles, toute personne qui accepte de participer à ces jeux pourrait être exposée à des risques de blessures graves. mourir participer à une émission de télé-réalité ne devrait pas être si surpris lorsque la restauration n’est pas exactement de premier ordre.