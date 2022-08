MR Arjun- Dhruv Kapila étaient la meilleure paire indienne à Tokyo, se sent l’entraîneur Mathias Boe

Sans aucun doute, Boe Mathias, notre entraîneur de double importé du Danemark mérite d’être honoré avec Bharat Ratna.

Cette personne à la voix douce et décente a fait sa marque en tant que spécialiste du double lorsqu’il jouait au badminton de compétition en remportant la médaille d’argent aux Jeux d’été de 2012 à Londres.

Joueur acharné qui jouait avec beaucoup de contrôle, surtout près du filet, Boe a atteint le classement mondial n°1 en novembre 2011.

Et il a apporté le même zèle, la même détermination et les mêmes principes de travail acharné au badminton indien. Ainsi, alors que le reste du pays dévorait des nouvelles sur les exploits en simple masculin et féminin dans le monde du badminton, Boe s’acquittait de sa tâche avec sérieux, croyant sincèrement que l’Inde avait également un énorme talent en double et qu’à Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty nous avoir une paire de classe mondiale.

Après avoir remporté deux des trois tournois majeurs de l’année, la coupe Thomas et le CWG, ils avaient la confiance et le courage nécessaires pour décrocher l’or au championnat du monde. Le fait qu’ils aient perdu à l’avant-dernière étape est une autre affaire, mais Saisatwik et Chirag Shetty sont entrés dans l’histoire de l’Inde car ils sont les premiers médaillés en double masculin dans un championnat du monde.

Le meilleur match qu’ils ont joué a été lorsqu’ils ont battu les deuxièmes têtes de série du Japon, Holi et Kobayashi. Mais nous reviendrons sur les matchs plus tard. Profitons simplement du bonheur que l’événement du double masculin dans le monde ait maintenant une nouvelle puissance à venir et que l’Inde soit reconnue comme un pays puissant dans cet événement également en dehors des deux simples. Le monde du badminton peut nous ignorer à ses risques et périls.

Ce ne sont pas seulement Saisatwik et Chirag qui ont apporté la gloire à l’Inde à Tokyo. Nous avons battu les deuxièmes têtes de série, mais notre deuxième paire de MR Arjun et Dhruv Kapila, qui jouait depuis longtemps dans l’ombre de Saisatwik et Chirag, a finalement émergé pour créer sa propre niche dans l’événement.

Cette paire a atteint les quarts de finale dans un style sensationnel au premier tour lui-même en battant la paire très expérimentée et dangereuse de la Thaïlande, Supak Jomkoh et Kittunppong Kedren 21-17/17-21/22-20. C’était un match marathon qui a duré 71 minutes.

Au deuxième tour, ils ont joué avec les nerfs de Steel contre la 8e tête de série et la meilleure paire danoise composée de Kim Astruup et Anders Skaarup 21-17/21-16. Ce fut une démonstration dévastatrice de la domination des Indiens.

Dans les pré-quarts de finale, les Indiens représentaient la meilleure paire de Singapour Hee Yong et Loh Kean, 18-21/21-18/21-16 pour atteindre les quarts de finale.

Mais ici, la paire indienne épuisée n’a pas pu jouer de son mieux et a succombé à une ligne de score facile de 8-21/14-21 contre les troisièmes têtes de série de l’Indonésie Mohd Ahsan et Hendra Setiawan d’Indonésie, trois fois anciens champions du monde.

Incidemment, Ahsan et Setiawan ont atteint la finale où ils ont perdu contre Aaron Chia et Soh Wooi Yik, le même duo malaisien qui a battu Saisatwik et Chirag en demi-finale. Ce fut une course remarquable pour les Indiens et ils ont montré qu’ils pouvaient côtoyer les meilleurs d’entre eux.

Mathias a presque à lui seul catapulté les doublés de badminton sous les feux de la rampe en le faisant passer des pages arrière obscures aux gros titres de la première page. C’était en effet la première fois que les projecteurs étaient braqués sur les performances de nos spécialistes du double.

Les doubleurs ne sont plus de pauvres cousins ​​éloignés. Ils exigeront leur propre place sur la table à manger. Très heureux avec les deux paires, Mathias a discuté de tout cela et plus encore dans une conversation depuis Tokyo. Laissez l’entraîneur raconter l’histoire avec ses propres mots.

« Je suis en effet très heureux de faire partie de cet événement historique. C’est la première médaille pour l’Inde aux championnats du monde de double masculin », a commencé Boe.

« En 2011, Jwala Gutta et Ashwini Ponappa ont obtenu une médaille de bronze en double féminin. Mais je suis vraiment très déçu d’avoir perdu. Je déteste perdre. Je pensais que nous avions une bonne chance aujourd’hui et une très bonne chance en finale.

« Mais, en même temps, je suis content pour ces deux paires. Ils ont vraiment bien joué. Saisatwik et Chirag ont remporté une belle victoire hier. Nous avons cependant besoin d’un peu plus d’expérience pour jouer dans des situations difficiles. Apprenez à être plus calme.

Le Danois a fait l’éloge de la paire d’Arjun et Kapila. «Nous allons apprendre de cela et rebondir plus fort à coup sûr. En ce qui concerne Arjun et Dhruv, je pense qu’ils étaient la meilleure paire indienne à Tokyo, même si Saisatwik et Chirag ont remporté la médaille », a-t-il déclaré.

«Ils ont battu trois paires qui étaient mieux classées qu’eux-mêmes. Surtout le match contre les 8 têtes de série danoises qui étaient de sérieux prétendants au titre. Je suis vraiment très fier de ces deux-là. Ils étaient merveilleux.

“Ces deux et quelques autres paires, y compris des paires féminines, joueront l’open du Japon la semaine prochaine, nous allons donc passer à Osaka. Ensuite, nous aurons l’open danois et français et nous prendrons un peu de repos après ces événements.

“Mon contrat avec le BAI expire le 1er novembre. Je rencontrerai l’entraîneur en chef Gopichand et le secrétaire général du BAI Sanjay Mishra après ce championnat.”

“J’espère que nous pourrons trouver une solution pour que je puisse continuer avec les doubles indiens, le travail que j’ai commencé à entraîner et à coordonner avec eux. Le processus avec le BAI va commencer maintenant.

“Et j’espère que nous pourrons trouver une solution. J’ai aimé mon travail ici. Et je suis satisfait des résultats jusqu’à présent. Et j’ai hâte de donner de meilleurs résultats à l’avenir », a déclaré le joueur de 42 ans.

Boe aime l’Inde et sort en fait avec le célèbre acteur de cinéma Tapsee Pannu depuis quelques années maintenant. Et sûrement le BAI et le SAI ne permettront pas à ce joyau de quitter nos côtes.

Si les résultats jusqu’à présent sont une indication, nous verrons l’Inde émerger comme une puissance dans les épreuves de double, tout comme la Chine, l’Indonésie et le Danemark.

Mathias Boe, vous avez fait un excellent travail. Nous te devons.

Le reste des résultats de l’événement était comme prévu. HS Prannoy a fait preuve d’une grande forme. Il a battu Lakshya Sen et a remporté une douce et très attendue victoire sur Kento Momota du Japon en deux matchs consécutifs après avoir perdu contre les Japonais lors de leurs six rencontres précédentes. Il a ensuite perdu en quart de finale contre le meilleur navetteur chinois Zhao Pung dans un match difficile en trois sets.

Pour le reste de l’équipe de 26 personnes, le championnat du monde de Tokyo a été une bonne expérience.

