MQ commence à négocier sur le Nasdaq

Les actions de la société de traitement des paiements Marqeta ont clôturé en hausse de 13% après ses débuts sur le marché mercredi au Nasdaq. Les actions ont clôturé à 30,52 $, donnant à la société une capitalisation boursière d’un peu plus de 16 milliards de dollars.

Marqeta a évalué un peu plus de 45 millions d’actions à 27 $ pièce mardi, au-dessus de sa fourchette cible initiale de 20 $ à 24 $. La société a levé 1,2 milliard de dollars à une évaluation implicite de 15,2 milliards de dollars, en hausse par rapport à sa dernière évaluation sur le marché privé l’année dernière d’environ 4,3 milliards de dollars.

Marqeta est devenue l’une des entreprises les plus en vogue dans le commerce numérique. C’est deux fois Perturbateur CNBC 50 entreprise et classé n ° 7 sur la liste de cette année.

Fondée en 2010 et basée à Oakland, en Californie, Marqeta vend une technologie de paiement conçue pour détecter les fraudes potentielles et garantir que l’argent est correctement acheminé. La société émet des cartes physiques personnalisées qui ressemblent à des cartes de crédit et de débit, que les sous-traitants de DoorDash ou d’Instacart utilisent pour effectuer des achats au point de vente dans les restaurants ou les supermarchés.

Dans son prospectus d’introduction en bourse, Marqeta a annoncé une croissance annualisée des revenus au premier trimestre de 123 % à 108 millions de dollars, tandis que sa perte nette s’est réduite à 12,8 millions de dollars contre 14,5 millions de dollars un an plus tôt. En 2020, le chiffre d’affaires annuel a plus que doublé pour atteindre 290,3 millions de dollars.

La société affirme que le marché mondial total des paiements par carte a atteint 45 000 milliards de dollars et devrait atteindre 80 000 milliards de dollars d’ici 2030. La croissance provient des banques numériques et d’autres services en ligne et mobiles qui utilisent la plate-forme d’émission de cartes Marqeta pour offrir programmes de paiement à leurs clients. Il y a dix ans, la technologie n’existait pas.

« Nous avons créé l’émission de cartes moderne », a déclaré le PDG Jason Gardner sur « Squawk Box » de CNBC mercredi matin avant que les actions ne commencent à être négociées. « Aujourd’hui, aux États-Unis, il y a près de 6 700 milliards de dollars de volume de cartes et nous ne faisons qu’effleurer la surface avec 60 milliards de dollars de volume. »

La participation de Gardner dans la société vaut près de 2 milliards de dollars sur la base du prix de l’introduction en bourse.

« Soit nous soutenons leur cœur de métier, soit nous sommes leur cœur de métier », a ajouté Gardner. « Cela affecte vraiment beaucoup de consommateurs au point de vente, qu’il s’agisse de leur capacité à utiliser Klarna ou Affirm ou de commander de la nourriture sur une application comme DoorDash ou Instacart. »

Marqeta affirme avoir émis plus de 320 millions de cartes à son client à ce jour. Beaucoup de ses clients sortent d’années record alors que la pandémie a poussé le commerce vers les appareils mobiles.

En plus des entreprises de livraison de repas, Marqeta alimente la carte de débit de Square pour les propriétaires de petites entreprises et sa populaire application Cash pour les paiements peer-to-peer. Affirm et Klarna, qui proposent des prêts de faible montant aux consommateurs pour des achats tels que des vélos et des téléviseurs, utilisent la technologie de Marqeta pour transférer de l’argent avec leurs prêts à tempérament.

JPMorgan Chase & Co. et Goldman Sachs étaient les principaux souscripteurs de l’offre de Marqeta.

