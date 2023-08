Mpox : le Canada parmi les 10 pays avec le plus grand nombre de cas cumulés

Alors qu’une éclosion de mpox continue de se propager à l’échelle mondiale, l’Organisation mondiale de la santé affirme que le Canada figure parmi les 10 premiers pays signalant les cas cumulatifs les plus élevés à ce jour.

Du 1er janvier 2022 au 9 août 2023, l’OMS a noté un total de 89 308 cas confirmés en laboratoire de mpox, ou monkeypox, signalés dans le monde, selon un rapport de situation publié lundi.

Bien qu’il ne soit pas le pays le plus touché, le Canada se retrouve parmi les 10 premiers pays aux prises avec la maladie.

Au 28 juillet 2023, le gouvernement du Canada avait reçu des rapports de cas détaillés sur 1 440 cas confirmés de mpox dans le pays et signalait un total de 1 503 cas confirmés sur son tableau de bord.

Cela diffère légèrement du chiffre de l’Organisation mondiale de la santé de 1 496 cas canadiens confirmés, qui, selon l’OMS, est attendu et dû « à des critères d’inclusion différents et à des délais de collecte des données différents ».

Avec les 1 496 cas canadiens signalés par l’OMS, le pays se classe au dixième rang des cas cumulés les plus élevés dans le monde.

Les États-Unis ont le nombre le plus élevé avec 30 446 cas au total, suivis du Brésil avec 10 967 et de l’Espagne avec 7 560. La Colombie (4 090), le Mexique (4 045), le Pérou (3 812), le Royaume-Uni (3 771) et l’Allemagne (3 694) figurent également parmi les dix premiers pays.

Ensemble, ces pays représentent environ 82% du nombre total de cas signalés dans le monde depuis janvier dernier, a indiqué l’OMS.

L’OMS affirme que la maladie continue de se propager.

Au cours du mois dernier, il y a eu 1 020 nouveaux cas dans le monde, soit une augmentation de 1,2 % du nombre total de cas. La région du Pacifique occidental a contribué à une majorité significative, avec 77,2% des cas, selon le rapport, « en raison d’une transmission communautaire soutenue en Chine ».

Le nombre de cas hebdomadaires signalés dans le monde a diminué de 58,9% au cours de la première semaine d’août par rapport à la semaine précédente, mais l’OMS a noté que cela pourrait être en partie dû aux données de la Chine qui incluent 491 nouveaux cas non encore pris en compte dans le courant. analyse.

L’épidémie de mpox touche actuellement 113 pays, zones et territoires. Certains pays ont des cas sporadiques tandis que d’autres ont une transmission communautaire élevée.

Un nouveau pays a été ajouté à la liste des foyers dans ce rapport ; Trinité-et-Tobago a signalé ses trois premiers cas de mpox.

La Chine et le Portugal, ainsi que six autres pays, ont signalé une augmentation significative des cas du 28 juin au 8 août. La Chine a enregistré une augmentation de 140 % tandis que le Portugal a signalé une augmentation de 201 %.

Dans le monde, il y a eu 152 décès confirmés, dont trois récents signalés aux États-Unis

La prochaine mise à jour mpox de l’OMS est attendue dans la deuxième semaine de septembre.