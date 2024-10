Mpox : la RDC se mobilise pour une campagne de vaccination historique – République Démocratique du Congo

Alors que l’épidémie de Mpox continue de se propager la République Démocratique du Congo (RDC), les espoirs se tournent vers les efforts de vaccination. La RDC s’apprête à lancer une campagne à grande échelle, avec des doses provenant des États-Unis, de l’Union européenne et du Japon. À ce jour, plus de 5 600 cas confirmés ont été enregistrés en 2024, et l’épidémie s’aggrave. Cette campagne vise à protéger les populations les plus vulnérables, notamment les professionnels de santé et les communautés à risque.

Une réponse internationale tardive mais cruciale

Depuis l’éradication de la variole en 1977, aucune campagne de vaccination de masse contre les virus de cette famille n’a été organisée en RDC. Cependant, avec la résurgence de la Mpox, la communauté internationale commence à se mobiliser.

« En 2022, le manque de vaccins approuvés et la faible mobilisation ont considérablement entravé la réponse en Afrique. » Dr O. Zakary Rhissa, chef de mission à Goma pour ALIMA.

Aujourd’hui, la situation évolue avec l’arrivée des expéditions de vaccins dans le pays. Jusqu’à présent, la RDC a reçu 50 000 doses de MVA-BN des États-Unis, 200 000 de l’Union européenne, et 15 000 doses supplémentaires sont attendues de GAVI. De plus, le Japon s’est engagé à envoyer 3,5 millions de doses de LC-16, qui seront destinées en priorité aux enfants.

Début de la campagne de vaccination en octobre

La première grande campagne de vaccination contre la Mpox en RDC devrait démarrer en octobre 2024. « L’objectif est de vacciner 4 millions de personnes en 10 jours, dont 3,5 millions d’enfants. » explique le Dr Rhissa. « La priorité sera donnée aux agents de santé de première ligne, aux contacts des cas confirmés (y compris les membres de la famille) et aux communautés à haut risque, telles que les membres de la communauté LGBT et les professionnel(le)s du sexe. »

Domaines prioritaires pour la vaccination

La distribution des vaccins se concentrera sur les régions présentant les taux de contamination les plus élevés. Les zones de santé prioritaires comprennent Goma, Karisimbi et Nyiragongo au Nord-Kivu, ainsi que Kamituga au Sud-Kivu.

La livraison et la distribution de vaccins dans un vaste pays comme la RDC présentent des défis importants. « Les infrastructures de santé sont limitées, en particulier dans les zones rurales où les routes sont parfois impraticables. » ajoute le Dr Rhissa. «ALIMA, en tant que partenaire terrain, s’efforce de relever ces défis en renforçant les capacités locales et en assurant une couverture maximale des zones à risque.»

Un pas vers une production locale de vaccins ?

Un autre aspect important de cette campagne est l’engagement de plusieurs partenaires à transférer la technologie de fabrication de vaccins vers le continent africain. Cette initiative à long terme vise à rendre la RDC et d’autres pays africains plus autosuffisants en matière de production de vaccins, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des pays donateurs.