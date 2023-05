MPOC génétique : mon histoire

Au collège, je prenais bien soin de moi et j’attrapais toujours tous les germes respiratoires. J’ai eu des injections pour des allergies environnementales et j’ai pris des médicaments tous les jours. Dans la vingtaine, en tant qu’institutrice, j’ai continué à avoir une pneumonie et j’ai dû réduire mes heures. Mon principal symptôme était et est toujours l’essoufflement.

J’étais une sorte d’enfant sifflant qui se fatiguait facilement et semblait attraper tous les virus qui passaient. Il a couru dans ma famille. Je me souviens qu’un jour mon pédiatre m’a fait asseoir sur sa table et m’a dit : « Oh, mon pauvre. Vous êtes asthmatique.

J’étais reconnaissant d’avoir un médecin qui savait faire des tests pour une maladie aussi rare. Mais au-delà des tests, elle n’en savait pas grand-chose. Elle avait un autre patient qui avait 10 ans de plus, ne présentait aucun symptôme et se portait bien. Le médecin a dit que je ne devais pas m’en inquiéter, mais si je voulais voir un pneumologue, elle me donnerait une référence.

Comme il n’y avait pas de quoi s’inquiéter, je n’ai pas eu l’occasion de consulter un pneumologue pendant environ un an. Il ne savait pas grand-chose non plus sur le déficit en AAT, mais m’a envoyé sur Internet pour en savoir plus. Il m’a également fait passer une analyse de sang qui a montré que j’étais un piZZ – j’ai un type de déficit sévère en AAT associé à un emphysème précoce.

Des mois plus tard, il a appelé pour dire qu’il avait parlé à des collègues et m’a recommandé de commencer une thérapie d’augmentation.

À l’époque, la thérapie d’augmentation signifiait aller à l’hôpital pour des intraveineuses tous les mois pendant plusieurs heures, ou chaque semaine pendant moins de temps. Je ne pouvais pas imaginer passer mon temps de cette façon. Être à l’extérieur, faire de la randonnée, observer les oiseaux et faire du canoë est ce pour quoi je vis. Mais gravir des collines devenait de plus en plus difficile, et plus je lisais sur l’alpha-1, plus la thérapie IV semblait nécessaire.