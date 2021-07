MP Man utilise un faux rapport positif de Covid-19 pour rester loin de sa femme

Un homme du Madhya Pradesh aurait falsifié un positif au COVID-19 pour tenter de rester à l’écart de sa femme. L’homme de 26 ans du Mhow du Madhya Pradesh s’est marié en février de cette année, mais voulait rester loin de sa femme pour des raisons personnelles. Selon le responsable du poste de police de Chhoti Gwaltoli, Sanjay Shulka, l’homme a téléchargé le rapport positif Covid-19 d’une autre personne sur le site Web d’un laboratoire privé et a remplacé son nom par son nom.

Bien qu’il ait envoyé le faux certificat positif au Covid et qu’il ait disparu de sa maison, sa famille est devenue méfiante car il ne présentait aucun symptôme du COVID-19.

Shulka a déclaré à Times Now : « Il a envoyé le faux rapport via Whatsapp à son père et à sa femme, puis a disparu de son domicile. Cependant, les membres de la famille sont devenus méfiants car il n’avait montré aucun symptôme de l’infection. Lorsqu’ils ont contacté le laboratoire privé, l’acte frauduleux de l’accusé a été révélé. »

Lorsque l’escroquerie de l’homme a été révélée, le laboratoire a déposé une plainte auprès de la police, à la suite de laquelle l’homme a été condamné en vertu des dispositions de l’IPC pour faux et autres délits. Il a été mis en demeure par la police de comparaître devant eux.

Dans un autre incident bizarre, un jeune homme de l’UP a découvert que son ex-femme était maintenant sa belle-mère et qu’il avait même un «frère», engendré par son père. L’homme a eu connaissance du scénario après avoir déposé une RTI au bureau du district de Panchayati Raj pour recueillir des informations sur son père qui avait quitté la maison et vivait ailleurs.

Lorsque le fils a finalement appris que son père avait épousé son ex-femme, il a déposé une plainte au poste de police de Bisauli et les deux parties ont été convoquées à une réunion samedi.

Pendant ce temps, la jeune fille qui est maintenant la « mère » de son ex-mari, a refusé de revenir avec lui et a déclaré qu’elle était très heureuse avec son deuxième mari.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici