MP Man hospitalisé en raison d’un choc après avoir reçu une facture d’électricité de Rs 3,419 Crore

Priyanka Gupta, une résidente de Gwalior dans le Madhya Pradesh, a eu un choc brutal lorsqu’elle a reçu une facture d’électricité d’un énorme ₹ 3,419 crore à cause de laquelle son beau-père est tombé malade.

La compagnie d’électricité gérée par le gouvernement du Madhya Pradesh a blâmé “l’erreur humaine” et a émis une facture corrigée de 1 300 ₹, au grand soulagement de la famille Gupta inquiète, qui réside dans la colonie de Shiv Vihar dans la ville. Le mari de Mme Gupta, Sanjeev Kankane, a déclaré que son père était tombé malade après avoir vu le chiffre énorme sur la facture d’électricité pour la consommation domestique en juillet. Le projet de loi, publié le 20 juillet, a été contre-vérifié via le portail de la Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Company (MPMKVVC) mais s’est avéré correct, a-t-il affirmé.

Le projet de loi a ensuite été corrigé par la compagnie d’électricité de l’État, a déclaré M. Kankane.

Le directeur général de MPMKVVC, Nitin Manglik, a imputé l’erreur humaine à l’énorme facture d’électricité et a déclaré que des mesures avaient été prises contre les employés concernés.

« Un employé a entré le numéro du consommateur à la place des unités consommées dans le logiciel, ce qui a entraîné une facture d’un montant plus élevé. La facture corrigée de 1 300 ₹ a été émise au consommateur d’électricité », a-t-il déclaré.

Le député ministre de l’Énergie, Pradyuman Singh Tomar, a déclaré aux journalistes que l’erreur avait été corrigée et que des mesures étaient prises contre l’employé concerné.

Dans un autre incident, un homme prétendument sous l’influence de l’alcool a grimpé au sommet d’une tour de téléphonie mobile de 100 pieds dans le district de Jalna, dans le Maharashtra, cherchant à ce que sa femme rentre chez elle depuis la maison de ses parents, a déclaré jeudi un responsable de la police. L’incident s’est produit mercredi dans le village de Dabhadi à Badnapur tehsil et l’homme, identifié comme étant Ganpat Bakal, n’est descendu qu’après avoir reçu l’assurance des villageois, des pompiers et du personnel de police qu’ils s’efforceraient de résoudre le conflit domestique, a-t-il ajouté.

“Il était sous l’emprise de l’alcool. Il est descendu de la tour après quatre heures. Bakal a été détenu puis relâché plus tard », a-t-il déclaré.

Des témoins oculaires ont déclaré que la scène leur rappelait le légendaire acte d’ivresse du personnage de Dharmendra dans le blockbuster des années 1970 “Sholay”.

