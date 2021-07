MP Forest Dept trompe les herbivores dans la cage du guépard avec des briques « spéciales »

Les responsables du département forestier du Madhya Pradesh sont venus avec un plan spécial pour attirer les herbivores dans un enclos en cours de construction pour le guépard africain. Les guépards devraient être transférés dans le sanctuaire de la faune de Kuno dans le district de Sheopur d’ici la fin de cette année et une brique spéciale composée de légumineuses, de jaggery et de sel sera utilisée dans la zone forestière pour attirer des animaux tels que des cerfs vers cet enclos. a rapporté le Hindustan Times. Le guépard a été déclaré éteint en Inde en 1952 et dans le cadre de leurs plans de réintroduction, le premier lot de grands félins africains sera transféré dans le sanctuaire de la faune de Kuno. Alors que toute la superficie de ce sanctuaire situé dans la région de Chambal du MP s’étend sur 750 km², une zone clôturée spéciale de cinq kilomètres carrés dans le sanctuaire principal sera créée pour le groupe de huit guépards africains qui arriveront d’Afrique du Sud.

Parlant de la décision, PK Verma, directeur de terrain du département forestier de MP, a déclaré que l’objectif principal derrière cette idée d’utiliser ces briques est de fournir suffisamment d’options de chasse aux guépards dans leur zone clôturée afin qu’ils n’aient pas à déménager. à proximité de l’enceinte spéciale.

Ce groupe de guépards comprenant quelques femelles arrivera dans le sanctuaire vers octobre novembre de cette année et restera dans l’enceinte spéciale car le Département des forêts ne veut pas perturber l’habitation naturelle.

Selon Alok Kumar, principal conservateur en chef de la forêt (faune), les herbivores ont tendance à manger de la terre, et lécher ces briques satisfera cette envie car elle a un goût similaire et meilleur pour le sol.

Environ 400 unités de ces briques seront utilisées de manière progressive et dans le but d’attirer au moins 200 à 400 herbivores dans la zone clôturée avant le transfert des guépards. Auparavant, des briques similaires étaient utilisées dans la réserve de tigres de Kanha pour attirer les herbivores de la zone tampon à la zone centrale.

