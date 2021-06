MP Couple déploie 4 gardes, 6 chiens pour protéger les rares mangues Miyazaki qui se vendent à Rs 2,70 Lakh par kg

Jusqu’où pouvez-vous aller pour sauver vos précieuses mangues ? Un couple du Madhya Pradesh qui cultive des mangues japonaises Miyazaki – le type de mangue le plus cher au monde – a déployé quatre agents de sécurité et six chiens pour garder deux manguiers Miyazaki qu’ils ont cultivés dans leur verger. Sankalp Parihas, un habitant de Jabalpur, avait reçu des jeunes arbres de mangue d’un homme alors qu’il voyageait dans un train pour Chennai. Lui et sa femme Rani ont planté deux des jeunes arbres dans leur verger, espérant qu’ils deviendraient des manguiers ordinaires. Leur surprise était sans bornes lorsque les mangues qui poussaient sur les arbres à maturité n’étaient pas jaunes ou vertes mais rouge rubis.

Au début, le couple a été choqué de trouver les mangues écarlates. Mais ce n’est qu’après avoir fait des recherches plus approfondies sur le fruit rare que le couple a réalisé qu’il avait décroché un joli jackpot.

Les mangues japonaises Miyazaki sont l’un des types de mangues les plus chers au monde avec une forte demande sur le marché international et des fruits exotiques. L’année dernière, ils ont vendu pour un énorme Rs 2,70 lakh par kg sur le marché international.

Selon un article paru dans The Hindustan Times, des voleurs ont fait irruption dans le verger du couple l’année dernière alors que la nouvelle des mangues rares circulait. Alors que les voleurs ont réussi à voler des mangues, le couple a sauvé les arbres. Cette année, ils prévoient d’être mieux préparés. Le couple a maintenant déployé quatre gardes de sécurité ainsi que six chiens pour protéger les mangues Miyazaki.

Le couple a déjà commencé à recevoir des commandes pour les mangues et affirme qu’ils sont actuellement assis sur plusieurs offres. Selon un article de The Mint, le couple s’est vu offrir 21 000 roupies pour une mangue chacun par un homme d’affaires basé au Gujarat.

Les mangues sont riches en bêta-carotène, en acide folique et en antioxydants, ce qui les rend excellentes pour la mauvaise vue. Ils tirent leur nom de la ville japonaise de Miyazaki où les mangues rouges ont d’abord été cultivées.

