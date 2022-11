MP Computer Engineer quitte son emploi pour se lancer dans l’agriculture et vise à gagner Rs 20 lakh par an

Malgré un travail confortable en tant qu’ingénieur en informatique, un homme du Madhya Pradesh s’est lancé dans l’agriculture après avoir réalisé sa véritable vocation. Cependant, au lieu d’opter pour des méthodes traditionnelles de culture, il a choisi des méthodes non conventionnelles et vise maintenant à gagner jusqu’à Rs 20 lakh grâce à l’agriculture cette année, a rapporté Navbharat Times.

L’homme, Harshvardhan Majeji, est originaire du village de Thara-Thari du district de Shivpuri dans le Madhya Pradesh. Majeji avait obtenu un diplôme en génie informatique et travaillait à Indore après avoir décroché un emploi bien rémunéré.

Majeji venait d’un milieu agricole et connaissait les différents problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs. Une fois, alors qu’il travaillait comme ingénieur, Majeji a découvert une nouvelle tendance agricole où les gens cultivaient de nouvelles cultures au lieu d’opter pour des cultures conventionnelles.

Bientôt, il s’est rendu compte que les agriculteurs de son village devaient également adopter la nouvelle tendance afin que même eux puissent en récolter les bénéfices. Suite à cela, Harshvardhan Majeji a pris la décision difficile de quitter son emploi et de se lancer dans l’agriculture.

Il a commencé par cultiver des poivrons sur son terrain de 5 acres en utilisant la méthode d’irrigation goutte à goutte. En utilisant cette technique, Majeji a été témoin d’un bon rendement et a jusqu’à présent produit près de 10 000 kilogrammes de poivron.

D’après les chiffres et compte tenu du taux actuel du légume sur le marché, Majeji peut facilement rapporter jusqu’à Rs 20 lakh par an en vendant ses produits. Traditionnellement, les agriculteurs de Shivpuri cultivaient des cultures comme le blé, le gramme, l’arachide et le soja. Bien que ces cultures puissent parfois générer des bénéfices, elles comportent un risque énorme. Mais, Mejeji a pris la responsabilité de faire connaître les nouvelles techniques agricoles dans son village afin que tous les agriculteurs bénéficient d’un rendement plus élevé et de meilleurs profits.

