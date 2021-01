Mozilla, développeur du navigateur Internet Firefox, a fait valoir qu’il fallait faire plus pour garder Donald Trump et les autres «mauvais acteurs» hors du cyberespace, ce qui a incité beaucoup de gens à promettre de ne plus jamais utiliser les services du groupe.

Dans un article de blog intitulé « Nous avons besoin de plus que de déplatformer », la communauté des logiciels open source a déclaré que la décision de Twitter d’interdire définitivement Trump de sa plate-forme n’allait pas assez loin pour éliminer le problème. « haine » sur Internet. Tout en blâmant Trump pour le « Siège et prise de contrôle » du Capitole américain le 6 janvier, le groupe technologique à but non lucratif a fait valoir que «La suprématie blanche concerne plus qu’une seule personnalité.»

« Nous avons besoin de solutions qui ne démarrent pas après des dégâts incalculables. La modification de ces dynamiques dangereuses nécessite plus que la simple mise au silence temporaire ou la suppression permanente des mauvais acteurs des plateformes de médias sociaux » Mozilla a écrit.

Le groupe a proposé un certain nombre de mesures pour aider à protéger Internet des opinions verboten. Les publicités Internet devraient indiquer qui les a payées, combien elles paient et qui est ciblée, a déclaré Mozilla. Il devrait également y avoir «Transparence significative» d’algorithmes de plateforme afin que les gens puissent examiner quel type de contenu est promu.

Le groupe a également exigé que «Des outils pour amplifier les voix factuelles sur la désinformation» sont ajoutés aux paramètres par défaut des plates-formes Internet, et ont déclaré que des recherches indépendantes doivent être menées pour déterminer comment les médias sociaux affectent la société et ce qui peut être fait pour « Améliorer les choses. »

Le billet de blog a conclu en déclarant que la réponse à Trump et à d’autres voix prétendument mauvaises n’était pas de «Supprimez Internet», mais plutôt à « Construisez-en un meilleur » qui peut « résister » tel « défis. »

Mozilla a tweeté la déclaration, affirmant que les troubles au Capitole étaient «L’aboutissement d’une campagne de désinformation de quatre ans orchestrée par le président.»

Cette semaine, nous avons vu le point culminant d’une campagne de désinformation de quatre ans orchestrée par le président. Nous devons reconnaître comment Internet a été utilisé à mauvais escient pour arriver ici. Et nous devons le changer.https: //t.co/gIVZHQPYT4 – Mozilla (@mozilla) 8 janvier 2021

La déclaration n’a cependant pas été particulièrement bien accueillie sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs de Twitter ont déclaré qu’ils n’utiliseraient plus Firefox, en guise de protestation contre la posture politique sans fard de Mozilla.

votre bio est littéralement "Nous veillons à ce qu’Internet reste une ressource publique ouverte et accessible à tous." – Seb Parker (@Seb_Parker) 9 janvier 2021

J’utilise votre navigateur depuis 15 ans. Pas plus. Je suis dehors. – Tuyauterie Hot Centrist prend (@CentristLogic) 9 janvier 2021

Désinstaller Firefox dès que je me réveille demain, merci pour le conseil. – Oyvey Shutitdownstein (@GodHatesRaceMix) 9 janvier 2021

D’autres ont fait valoir que la déclaration était un exemple clair de la façon dont «Big Tech» est capable de contrôler « Le narrateur. »

«Vous avez apaisé les voix que vous n’aimiez pas jusqu’à ce que la violence se produise. Maintenant, vous utilisez la violence comme justification pour purger complètement ces voix. » c’est noté une réponse.

De même, des observateurs peu impressionnés ont exhorté Mozilla à se concentrer sur la réparation de son navigateur, plutôt que sur la politique.

Hé cool, corrige les problèmes de fuite de mémoire de votre navigateur. Le travail consiste simplement à rendre des pages Web. Je suis désolé que vos employés soient allés à l’université en pensant qu’ils changeraient le monde et ont fini par faire des tâches aussi banales. – LingolaXD (@LingolaXd) 9 janvier 2021

Mais beaucoup d’autres se sont ralliés à l’appel de l’organisation.

Un partisan a dit à Mozilla qu’il avait un « Grande voix sur ce sujet » et a exprimé l’espoir que le groupe faisait tout ce qu’il pouvait pendant «Grand moment.»

je"Je suis sur le point de lire cet article. Et j’espère … j’espère vraiment que c’est génial. C’est un grand moment. Vous avez une grande voix sur ce sujet … à la lecture je vais. – Figer (@FreezyDoesIt) 9 janvier 2021

Trump a été expulsé de Twitter vendredi, provoquant à la fois des applaudissements et des railleries. Le président américain a dénoncé la «Gauche radicale» pour l’avoir fait taire et a juré de passer à une nouvelle plate-forme, suggérant même qu’il pourrait créer la sienne.

