« Mozart et Mark » explore l’impact du compositeur sur le peintre Mark Rothko

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

“Le silence est si précis.” C’est une de ces petites citations qui semblent suivre les peintures de Mark Rothko partout où elles passent. Les conservateurs adorent l’accrocher au mur comme une clé passe-partout – promettant l’accès aux peintures au-delà de leurs surfaces opaques, faisant allusion à une réponse. L’aphorisme du peintre fait une autre apparition parmi plusieurs textes muraux de la splendide exposition actuelle de la National Gallery, «Mark Rothko : peintures sur papier.» Rothko a fait cette remarque à la fin des années 1940, peu avant le début de son changement stylistique le plus prononcé et le plus profond, lorsque la forme que nous reconnaissons maintenant instantanément comme « un Rothko » est devenue pour la première fois pleinement (bien que floue) une mise au point.

Au début des années 1950, les œuvres multiformes très chargées du peintre ont commencé à se résoudre en une consistance plus calme : des panneaux de couleurs contiguës définis de manière diffuse — leurs teintes les plus tamisées s’enflammaient dans une lueur étrange, leur profondeur étrange obtenue grâce à des couches de peinture et de pigments, leur silence dépassant chaque pièce qu’ils occupaient. (Imaginez un haut-parleur qui ne peut exprimer que des sentiments.)

Sur le papier (jeu de mots très intentionnel), la trajectoire de Rothko, telle que racontée par la disposition narrative de la National Gallery, pourrait apparaître comme une évolution vers la simplification. Mais les contradictions fleurissent dans le registre le plus confortable de Rothko : bien que dénuées de « sens » conventionnel, les peintures semblent imprégnées d’émotion brute. Un « Sans titre » dynamique de 1959 touche une corde sensible bien différente de l’horizon avancé d’un « Sans titre » achevé 10 ans plus tard. Bien que statiques et immobiles, leurs surfaces semblent vibrer au rythme de l’action – un tableau « Sans titre » de 1968 semble se refermer sans cesse sur lui-même.

Et même si elles sont lourdes de silence, il est indéniable que ses peintures contiennent aussi de la musique.

Les œuvres de Rothko ont influencé des dizaines de compositeurs du XXe siècle et contemporains, dont Morton Feldman, Philippe Verre, Bruce Adolphe, Kamala Sankaram et Tyshawn Sorey.

Mais l’influence de la musique sur Rothko a été moins explorée – une force déterminante pour son esthétique si l’on en croit ce qui pourrait être sa deuxième phrase la plus citée : « Je suis devenu peintre parce que je voulais élever la peinture au niveau le plus élevé. niveau de caractère poignant de la musique et de la poésie.

Pour Danielle Hahn, responsable du programme musical de la National Gallery, l’accent mis par l’exposition sur la pratique du peintre en atelier a été l’occasion d’entendre Rothko différemment.

“Dans le passé, lorsque nous programmions Rothko, nous nous concentrions beaucoup sur Morton Feldman et d’autres contemporains de Rothko, des compositeurs qui écrivaient des choses inspirées par son art, des compositeurs qu’il connaissait”, explique Hahn. “Mais Mozart, et dans une moindre mesure Schubert et les autres compositeurs classiques, étaient à l’avant-garde de ce que Rothko adorait vraiment.”

Dans cet esprit, Hahn a programmé « Mozart et Mark », une série de courts concerts l’après-midi à la National Gallery qui cherche à rendre plus audible le lien entre ces deux visionnaires apparemment disparates.

Sur 21 janvier, le Quatuor à cordes Vega sera rejoint par le pianiste William Ransom pour un programme comprenant le Quatuor à cordes en si bémol majeur de Mozart (« The Hunt ») et le Quatuor avec piano en sol mineur. Et le 28 janvier, les membres du Maryland Opera Studio interpréteront des scènes de trois opéras de Mozart : « Così fan tutte », « Le nozze di Figaro » et « Die Zauberflöte ».

En assemblant la série, Hahn s’est inspiré d’un essai de Christopher Rothko, le fils de l’artiste, dont le livre de 2018, «Mark Rothko : De l’intérieur vers l’extérieur», met en mots bon nombre des qualités tacites de l’œuvre de son père, y compris l’influence de Mozart – c’est-à-dire « l’alpha et l’oméga de Rothko ».

Pointu. Spirituel. Réfléchi. Inscrivez-vous à la newsletter Style Memo.

En mettant l’accent sur « l’harmonie et l’équilibre » et le respect des formes classiques, les peintures de Rothko sont, pour ceux qui les rencontrent dans le silence d’un musée d’art, « fondamentalement musicales ». Dans la musique de Mozart, Christopher écrit que son père a trouvé « les principes stylistiques et formels, et plus particulièrement les moyens d’articuler les idées, qui influenceraient le développement de son propre langage artistique ».

« Les couleurs de Rothko ressemblent remarquablement aux mélodies de Mozart », écrit-il, « mises en avant sans décoration, libres de résonner dans la structure sonate des formes rectangulaires ».

Le jeune Rothko souligne également que le peintre partage « la transparence qui caractérise le langage de composition de Mozart… en diluant ses huiles et ses détrempes pour permettre aux « voix intérieures » de ses peintures de rayonner ».

Mais le plus profond pour l’artiste – et peut-être le plus évident dans son propre travail – était la capacité de Mozart à combiner des couleurs émotionnelles dans des expériences complexes, à « sourire à travers les larmes ».

Les liens entre Rothko et Mozart sont peut-être encore plus profonds. Commissaire d’exposition Adam Greenhalgh suggère que la lecture de Friedrich Nietzsche par Rothko – en particulier son œuvre de 1872, «La naissance de la tragédie : hors de l’esprit de la musique»- a fourni un fondement philosophique à l’œuvre du peintre, ainsi qu’une source de sa profondeur dramatique.

“Je pense que pour Rothko, l’harmonie esthétique était en quelque sorte vide de sens sans cet élément tragique”, a déclaré Greenhalgh au téléphone. “Rothko espérait que ses peintures transmettaient les émotions humaines fondamentales – la tragédie, l’extase, le malheur – et cela vient de la tragédie, qui à son tour découle de la musique.”

Emportez ces considérations avec vous dans les galeries – où le silence est difficile à trouver – et ces peintures se mettent à chanter. Les arrangements de couleurs ressemblent soudain davantage à des duos et des trios, se décorant doucement par un contrepoint complexe. Les variations d’échelle, du miniature au massif, confèrent aux peintures une gamme dynamique passionnante. Et dans leur équilibre muet de joie et de chagrin, d’espoir et de désespoir, les peintures font doucement écho à la facilité et à l’économie d’expression de Mozart.

Mais même si ces liens semblent exagérés, il existe une affinité entre les peintures de Rothko et la musique sur laquelle il les a peintes qui reste évidente.

« Comme la musique », écrit le jeune Rothko, «[his] les peintures offrent une porte d’entrée vers notre moi intérieur. La bonne musique peut être la clé pour le déverrouiller.

« Mark Rothko : Paintings on Paper » est visible à la National Gallery jusqu’au 31 mars. Consultez les horaires des représentations sur www.nga.gov.