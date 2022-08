Moyes s’attend à plus de signatures après que Cornet rejoigne West Ham

Londres (AFP) – David Moyes a déclaré que West Ham serait toujours impliqué sur le marché des transferts après la signature de Maxwel Cornet.

L’attaquant ivoirien a rejoint les Hammers après la relégation de Burnley de la Premier League dans un mouvement d’une valeur de 17,5 millions de livres sterling (21 millions de dollars, 20,7 millions d’euros).

Son arrivée au stade de Londres avant la nouvelle saison intervient après que Nayef Aguerd, Flynn Downes et Gianluca Scamacca ont rejoint le club, le gardien Alphonse Areola signant un contrat permanent après une période de prêt.

Cependant, le défenseur Aguerd, qui a coûté 30 millions de livres sterling, devrait être absent pendant trois mois en raison d’une blessure au genou.

Ayant également perdu le retraité Mark Noble et le duo libéré de Ryan Fredericks et Andriy Yarmolenko, de ce qui était déjà une équipe mince, le manager de West Ham, Moyes, souhaite recruter plus de joueurs.

“Nous avons fait de bonnes signatures”, a déclaré Moyes vendredi. “Nous avons également eu une ou deux blessures, dont nous devons tenir compte, mais nous sommes loin d’avoir terminé à cet égard.

« Nous avons perdu trois joueurs de champ et un gardien cet été. Nous n’avons pas recruté de joueurs en janvier, nous devons donc combler ces vides. Nous voulons faire venir des joueurs de qualité et nous y travaillons.

Scamacca aidera à combler le vide dans les rangs de West Ham laissé par le départ l’an dernier de l’attaquant Sébastien Haller.

Mais la signature de 30 millions de livres sterling de Sassuolo est à court de forme physique et ne devrait donc pas figurer dans le match d’ouverture de West Ham contre les champions de Manchester City dimanche.

“Gianluca vient tout juste de nous rejoindre, il est donc un peu en retard”, a déclaré Moyes. « Je ne m’attends pas à ce qu’il soit disponible ce week-end.

“Nous l’avons intégré, j’aime ce que je vois, mais nous essayons de le mettre dans les meilleures conditions pour jouer”, a ajouté l’Ecossais, qui a guidé les Hammers vers une honorable cinquième place dans l’élite du football anglais. dernier terme.