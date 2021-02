Un regard sur ce qui se passe dans le football européen mardi:

ANGLETERRE

Après quatre séries de matchs sur une période de deux semaines, les équipes de Premier League devraient faire tourner les joueurs fatigués au cinquième tour de la FA Cup. Manchester United est à la maison à West Ham, dont le manager, David Moyes, revient au club où il a entraîné pendant moins d’un an en tant que successeur d’Alex Ferguson lors de la saison 2013-14. Moyes reconstruit sa réputation à West Ham, sixième du championnat et challenger légitime pour une place de qualification en Ligue des champions. La FA Cup offre à Ole Gunnar Solskjaer l’une des deux chances réalistes de remporter un premier trophée avec la Ligue Europa alors qu’il était à la tête de United alors que Manchester City semble imparable en Premier League. Burnley accueille Bournemouth de deuxième niveau au début du match qui donne le coup d’envoi des 16 derniers de la plus ancienne compétition à élimination directe de clubs au monde. Il y a plus de jeux mercredi et jeudi.

ESPAGNE

Le Real Madrid tente de gagner du terrain en accueillant son rival de la ville, Getafe, dans un match de championnat espagnol reporté au premier tour. Madrid tente de gagner pour la troisième fois en quatre matches après une série de résultats décevants qui comprenait une élimination embarrassante contre le club de troisième division Alcoyano en huitièmes de finale de la Copa del Rey. Le match a été reporté alors que les compétitions européennes se sont terminées plus tard dans la saison dernière en raison de la pandémie de coronavirus. Madrid occupe la troisième place du classement du championnat, à huit points du leader Atltico Madrid, qui a un match en cours. Getafe, sans victoire en trois matches de championnat consécutifs, est à la 13e place.

ITALIE

L’Inter Milan se rend à la Juventus pour remédier à un déficit de 2-1 lors du match aller de sa demi-finale de Coupe d’Italie. Cristiano Ronaldo a marqué les deux buts de la Juventus lors de ce match mardi dernier et a également marqué samedi lors d’une victoire 2-0 contre la Roma en championnat, un jour après avoir fêté son 36e anniversaire. L’Inter a battu la Juventus 2-0 en Serie A le mois dernier lors de la première victoire de l’entraîneur Antonio Contes sur son ancien club. L’Atalanta accueille Naples dans l’autre demi-finale mercredi, après avoir fait match nul 0-0 au match aller. La finale aura lieu le 19 mai.

FRANCE

Les équipes de haut niveau entrent dans la mêlée alors que les 64es de finale de la Coupe de France se déroulent cette semaine. Volant haut dans le classement, Lyon sera à la recherche d’une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues contre Ajaccio, équipe de deuxième division. Lyon est sans le défenseur belge Jason Denayer, qui reste à l’écart en raison d’une blessure à la cuisse. Reims accueille également Valenciennes et Lorient affronte le Paris FC.

