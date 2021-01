David Moyes pense que Jesse Lingard apportera une mentalité gagnante de Manchester United à West Ham.

Le milieu de terrain anglais, 28 ans, subissait une visite médicale alors que le patron de West Ham tenait sa conférence de presse vendredi après-midi.

Lingard a remporté la FA Cup, la League Cup et la Ligue Europa en tant que joueur de United. Moyes pense que sa polyvalence s’avérera essentielle alors que le club a du mal dans sa recherche d’un nouvel attaquant.

S’exprimant avant le match de dimanche contre Liverpool, il a déclaré: «Je l’ai vu jouer comme un jeune garçon. Il était toujours un joueur large à droite. Je l’ai vu jouer à gauche et il a joué pour l’Angleterre en dix ou huit.

«Je pense en fait que nous pourrions le jouer comme un faux neuf si nous en avions besoin aussi. Il m’apportera ça.

«Je voulais essayer d’avoir une équipe énergique pour le moment et je pense que Jesse est connu pour son rythme de travail et ses efforts et je pense qu’il s’intégrera parfaitement avec ce que nous avons.

«J’espère qu’il nous apporte un peu de qualité et une mentalité gagnante de Manchester United.»

West Ham a échoué avec une décision pour l’ancien attaquant de Manchester City, Edin Dzeko, après avoir vu les offres pour le tireur de Séville de Séville Youssef En-Nesyri, l’attaquant de Montpelier Gartan Laborde et l’attaquant de Reims Boulaye Dia rejetées.