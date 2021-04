L’entraîneur frustré de West Ham United, David Moyes, a décrit le carton rouge du défenseur Fabian Balbuena comme une « décision de rang, pourrie » après la défaite 1-0 de son équipe face à Chelsea samedi.

Le but de Timo Werner en première mi-temps a scellé la victoire de Chelsea, quatrième, trois points au-dessus de West Ham dans la bataille pour se classer parmi les quatre premiers de la Premier League.

Bien que Moyes ne se soit pas vraiment plaint du résultat, il ne pouvait cacher sa consternation face à la décision de l’arbitre Chris Kavanagh de renvoyer Balbuena après un contrôle VAR.

À environ 10 minutes de la fin, Balbuena a rattrapé Ben Chilwell avec son suivi après un dégagement.

Cela semblait être un choc naturel des jambes, mais Kavanagh a été chargé par le VAR de vérifier un moniteur et il est retourné pour envoyer le Paraguayen, à la grande surprise de tout le monde.

« Une décision de rang, pourrie », a déclaré Moyes aux journalistes. « Nous avons perdu contre une équipe très en forme et nous aurions peut-être pu nous rapprocher sans le carton rouge. »

Le défenseur de Chelsea Cesar Azpilicueta a échappé à un possible handball dans sa région en première mi-temps et Moyes a estimé que Toni Rudiger de Chelsea aurait pu être expulsé pour une faute sur Vladimir Coufal peu de temps après le limogeage de Balbuena.

« Je pensais juste que c’était une très mauvaise décision. Je ne sais pas qui a arrêté le jeu. Je pensais que c’était censé être clair et évident. [error] », A déclaré Moyes. » Mais cela me montre que la personne qui prend la décision n’a jamais joué le jeu.

« Je ne vois nulle part ailleurs où il puisse mettre le pied. Cinq minutes plus tard, la même chose s’est produite avec Coufal et Rudiger et si le premier était rouge, pourquoi n’ont-ils pas examiné cet incident? La cohérence est désastreuse. »

Alors que West Ham avait un véritable grief, Chelsea a annulé les hôtes pendant la majeure partie du derby, prouvant à nouveau à quel point ils sont devenus difficiles à casser depuis que Thomas Tuchel a succédé à Frank Lampard en janvier.

Le premier but de Werner depuis février avait toujours l’air d’être suffisant car Chelsea a gardé une 16e feuille blanche en 21 matchs sous l’Allemand qui avait une opinion assez différente du carton rouge.

« Le suivi était un peu dangereux. À la télévision, cela avait l’air un peu pire qu’il ne l’était en réalité. C’était un suivi sévère et ils ont décidé que c’était une faute imprudente et dangereuse », a-t-il déclaré.

« Le carton rouge n’était pas obligatoire mais c’était une décision que l’arbitre pouvait prendre. C’était entre les deux, une décision très difficile, mais peut-être pas une mauvaise décision. »