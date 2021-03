‘Moxie’ et ‘Genera + ion’ rejoignent une vague de drames pour adolescents angoissés

Dans la foulée des « 13 raisons pour lesquelles » de Netflix et « Euphoria » de HBO – tous deux extraordinairement sombres et bruts sur la vie des adolescents modernes – viennent deux autres projets sur le même thème: « Moxie », un film Netflix réalisé par Amy Poehler (qui co -stars en tant que maman du personnage principal); et « Genera + ion », une série HBO Max créée par Zelda Barnz, 19 ans, travaillant avec ses pères, l’équipe de production mariée Daniel Barnz et Ben Barnz.

« Moxie » est en fait basé sur un livre, sur une étudiante calme, Vivian (Hadley Robinson), qui réagit enfin aux injustices de son école en publiant anonymement une brochure détaillant les outrages au nom du corps étudiant féminin.

Produit par « Girls ‘ » Lena Dunham, « Genera + ion » se concentre sur un groupe d’enfants encadrés par le dispositif d’une crise inattendue dans une salle de bain d’un centre commercial.

Comme les autres émissions, il y a des fils communs à ces derniers efforts. Une franchise sur la sexualité et la consommation de drogue, l’inclusivité dans le casting et une vision des parents comme généralement inefficaces et déconnectés, du moins au début – pas tout à fait le territoire de dessin animé de Charlie Brown, mais pas trop loin non plus.