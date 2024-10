Mox a mis fin à la carrière de Bryan, puis il a de nouveau tenté de se suicider

L’émotion était vive avant l’événement principal de LutteRêve. Si Bryan Danielson perdait le championnat du monde AEW, il a promis de se retirer de la lutte à plein temps (et peut-être même complètement, en attendant les résultats de l’opération au cou qu’il reporte jusqu’à ce qu’il laisse tomber la ceinture). Il faisait face à son ancien coéquipier du Blackpool Combat Club, Jon Moxley, qui a commencé sa mystérieuse mission en tentant d’assassiner Danielson à Tout est sorti.

LutteRêve se déroulait dans l’État d’origine de Danielson, Washington – Tacoma pour être précis – et venait de serrer dans ses bras certains de ses amis et de sa famille au bord du ring lorsque Mox a attaqué. Le dragon américain était toujours dans sa robe et son thème « Final Countdown » jouait toujours alors que Moxley récupérait un cordon de caméra sous le ring pour étouffer Bryan. Tout était légal avant la cloche, ce qui a permis à Marina Shafir, associée de Mox, de s’impliquer. Cela a également permis au champion de rendre la pareille et de continuer à se battre.

Malgré tout, Moxley a fait tout ce qu’il pouvait pour cibler le cou blessé.

Cela impliquait de distraire l’arbitre Bryce Remsburg pour que Shafir puisse donner un coup de genou à Bryan à la tête à plusieurs reprises. L’ancien combattant de MMA a également remonté le rembourrage entre le ring et la rampe, un mouvement qui s’est retourné contre lui lorsque Danielson a contré l’attaque de Moxley et l’a laissé tomber en arrière sur le béton.

De retour sur le ring, chaque homme a travaillé pour les soumissions, Mox atterrissant des frappes à la tête tandis qu’il tenait Bryan piégé dans un étranglement de bouledogue. Danielson s’est enflammé avec la foule derrière lui alors qu’il appelait à un échange frappant. Il a gagné et s’est préparé pour un Busaiku Knee lorsque Shafir s’est à nouveau impliqué. Saisir le pied du Dragon a permis à Moxley de frapper un coupeur, mais cela a également conduit Remsburg à envoyer Marina à l’arrière.

OUI! Des coups de pied et un LeBell Lock n’ont pas pu repousser le challenger, et lorsque Mox a déployé Danielson, il a pris un risque. Sa plongée a été contrée par un Death Rider sur le béton.

… mais au moment où Mox l’a ramené sur le ring, Bryan a été expulsé. Cela a déclenché une série de quasi-chutes pour les deux hommes, les annonceurs vendant chaque couverture du champion comme étant peut-être la fin de Danielson. Un dragon provocant a craché au visage de Moxley avant de prendre un Piledriver de style Gotch, mais ce défi n’a pas aidé lorsqu’il a été aplati dans la prise d’étranglement. Remsburg n’a eu d’autre choix que de sonner la cloche alors que Danielson disparaissait.

L’un des meilleurs à faire est terminé.

Mais Mox et son équipe ne l’étaient pas. Claudio Castagnoli & PAC ont rejoint le nouveau champion du monde sur le ring. Mox tendit la ceinture à Claudio, qui la mit dans un sac polochon noir. Ensuite, Mox a produit un sac en plastique, du même type qu’il a utilisé pour tenter de tuer Bryan à Chicago. Darby Allin et Wheeler Yuta ont couru pour effectuer l’arrêt, mais il s’avère que Yuta – bien qu’en conflit – était toujours avec ses coéquipiers.

Yuta a aidé à scotcher Allin aux tendeurs pendant que le groupe tournait son attention vers Danielson. Tout d’abord, Wheeler l’a étouffé avec le sac en plastique. Puis, après avoir repoussé un flot de personnes provenant des vestiaires, dont Private Party, Jeff Jarrett et Orange Cassidy, Mox et Castagnoli ont mis le cou de Bryan sur une chaise en acier et Claudio l’a piétiné.

Les officiels et les babyfaces ont finalement chassé les méchants du ring tandis que les médecins plaçaient Danielson sur une planche pour l’étirer. Excalibur a fondu en larmes lors des commentaires tandis que Jim Ross et Tony Schiavone ont qualifié la scène de l’une des pires choses qu’ils aient vues dans leur carrière. Cassidy, Allin, Daniel Garcia, HOOK, Mark Briscoe, Adam Cole et d’autres ont été vus désemparés au bord du ring à la fin du spectacle.

Qui sait où va AEW à partir d’ici… cela dépendra en grande partie de la révélation par Moxley de la raison de sa croisade. Mais partout où cela va, il semble que la carrière de l’un des meilleurs à avoir jamais réussi est terminée.

