Un HOMME qui a été introduit dans la société après avoir été élevé par son père dans une jungle n’avait aucune idée de l’existence des femmes ni de ce qu’était le sexe.

Ho Van Lang, 49 ans, et son père Ho Van Thanh, ont vécu 41 ans dans la forêt profonde du district de Tay Tra, dans la province de Quang Ngai, après avoir fui la guerre du Vietnam.

Dans un conte qui semble tout droit sorti d’un blockbuster hollywoodien, le couple sauvage a construit des cabanes dans les arbres, vêtus de pagnes fabriqués à partir d’écorce d’arbre et a chassé des rats pour leur dîner.

Ils n’ont eu aucun contact avec d’autres êtres humains ou avec le monde moderne pendant quatre décennies.

Thanh, un vétéran de l’armée, a décidé de fuir son petit village en 1972 avec son fils Lang, alors âgé de deux ans, après qu’une bombe américaine a tué sa femme et ses deux autres enfants.

Ils ont été découverts par les habitants en 2013 et se sont lentement adaptés à la civilisation – ils vivent maintenant dans une maison près de la jungle.

En 2015, Alvaro Cerezo, directeur général de Docastaway – qui propose des vacances dans des régions reculées et inhabitées du monde – a rencontré Lang.

Il avait voulu lui poser des questions sur les techniques de survie, mais ils ont fini par passer cinq jours ensemble à vivre dans la jungle où il avait grandi.

Il a déclaré que Lang avait du mal à « faire la distinction entre les hommes et les femmes » et qu’il ne connaissait toujours pas « la différence essentielle entre eux ».

« Je peux confirmer que Lang n’a jamais eu le désir sexuel minimum et que son instinct de reproduction n’a jamais montré sa tête dans aucune de ses nombreuses facettes », a ajouté Cerezo.

Le régime alimentaire de Lang et Thanh se composait de fruits, de légumes, de miel et d’une variété de viandes, notamment des singes, des rats, des serpents, des lézards, des grenouilles, des chauves-souris, des oiseaux et des poissons.

Cerezo a déclaré : « Pour Lang, aucune partie d’un animal ne devait être gaspillée.

« Pendant que j’étais avec lui dans la jungle, je l’ai vu manger des chauves-souris comme s’il s’agissait d’olives.

« Il a utilisé les têtes et les viscères des rats. »

Le couple gardait toujours un feu allumé et fabriquait des outils, des couverts et des ustensiles de cuisine à partir de matériaux trouvés dans la forêt.

La vie allait bien pour Lang jusqu’à ce que la santé de son père commence à se détériorer.

« En raison du mauvais état mental de son père, Lang a vécu ces dernières années dans le stress et l’anxiété, restant éveillé toute la nuit au cas où son père tomberait dans le néant », a-t-il déclaré.

Lorsque le couple a finalement été retrouvé, Lang a été emmené dans un village en voiture et a été surpris par toutes les inventions modernes dont il a été témoin.

« La nuit, il était complètement émerveillé par la lumière qui provenait des ampoules.

« Lang nous a dit que pouvoir profiter de la lumière pendant la nuit était quelque chose de très extraordinaire », a déclaré Cerezo.

« Et juste après cela, il a vu la télévision pour la première fois, quelque chose dont son père lui avait également parlé quand il était jeune.

« Il savait donc que les personnes qui y figuraient n’étaient pas ‘à l’intérieur’ de la boîte. »

Lang passe maintenant son temps dans un village moderne mais ignore encore les règles sociales.

Cerezo a déclaré: « Son sens de l’humour est comme celui d’un bébé, copiant les gestes du visage ou réagissant à cache-cache et cela contribue à faire de Lang une personne très attachante. »

Le frère de Lang, Tri, est décrit comme un « bébé dans le corps d’un homme ».

« Lang ne comprend pas beaucoup de concepts sociaux de base », a-t-il déclaré. « Lang a passé toute sa vie dans la jungle.

« Si je demandais à Lang de battre quelqu’un, il le ferait sévèrement. Il ne fait pas la différence entre le bien et le mal.

« Lang n’est qu’un enfant. Il ne sait rien. La plupart des gens savent ce qui est bien ou mal dans la vie, mais pas mon frère. »

Thanh est apparemment aux prises avec une « profonde phobie du retour » [to normal life] car il ne croyait pas que la guerre du Vietnam était terminée » et espère retourner un jour dans la jungle.