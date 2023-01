MoviePass teste un nouveau plan de visionnage de films illimités alors que la version bêta est diffusée à l’échelle nationale

Le nouveau MoviePass teste une renaissance du plan tout-vous-pouvez-regarder qui a rendu le service célèbre, mais cela ne coûtera certainement pas 10 $ par mois. Le test fait partie de la prochaine extension de la version bêta du service de visionnage de films, qui est désormais à l’échelle nationale après son ouverture mardi à toute personne qui s’est inscrite sur la liste d’attente de la version bêta.

Le PDG de MoviePass, Stacy Spikes, a déclaré Initié que ceux qui rejoignent la version bêta peuvent rencontrer des problèmes sur lesquels les ingénieurs travaillent, et une relance plus large au public est attendue cet été. MoviePass a confirmé les détails du lancement avec CNET, et Spikes a annoncé l’expansion via une vidéo YouTube envoyée à la liste d’attente.

“Nous précédemment ouvert sur 10 marchésmais maintenant nous laissons tout le monde [on the waitlist] dans tout le pays », a déclaré Spikes.

Cette nouvelle version de MoviePass utilise un système basé sur le crédit au lieu d’une tarification forfaitaire, avec des plans variant en fonction de la région géographique. Les plans basés à New York que je peux voir commencent à un niveau de base de 20 $ pour 68 crédits, ce qui, selon MoviePass, devrait se traduire par un à trois films par mois. Le plan le plus cher proposé est le niveau Pro à 60 $, qui, selon MoviePass, devrait permettre un film par jour, avec l’équivalent de 1 240 crédits. Les crédits inutilisés seront reportés, jusqu’à un maximum de deux mois en fonction du plan sélectionné. En dehors de New York, MoviePass indique que son forfait le moins cher pourrait être aussi bas que 10 $.

Pour New York, ces prix ne sont pas mauvais. Il n’est pas rare qu’un billet de cinéma coûte 17 $ ou plus à Manhattan, donc même retirer deux films du service est toujours une réduction. Cependant, comme le service est en version bêta, il convient de garder à l’esprit que ces prix pourraient encore changer à mesure que le service se dirige vers sa sortie à grande échelle.

Pour un spectateur occasionnel, le prix de départ de 20 $ réduit les services concurrents à New York, mais quelqu’un qui cherche à aller trois fois ou plus par semaine dans un cinéma spécifique pourrait être mieux servi en regardant des programmes appartenant à des chaînes de cinéma comme , ou alors Alamo Drafthouse Season Pass (30 $). Néanmoins, il convient de noter que MoviePass permet d’accéder à une plus grande variété de cinémas, en utilisant soit l’application pour obtenir des billets pour les cinémas partenaires de MoviePass, soit la carte de crédit MoviePass pour les cinémas non partenaires. Spikes a déclaré à Insider que la tarification de son niveau illimité était testée à divers niveaux pendant la version bêta.

L’expansion nationale est la dernière étape vers la renaissance de MoviePass après que Spikes a acheté la marque en novembre 2021. MoviePass s’est éteint en 2019 après avoir dépensé de l’argent en proposant un forfait illimité à 10 $. Spikes a aidé à fonder MoviePass en 2011 avec son partenaire Hamel Witt, et le service a connu des itérations qui comprenaient un forfait illimité de 50 $ par mois à un moment donné. Spikes a été licencié de l’entreprise en 2018 lorsqu’elle était dirigée par le PDG d’Helios, Ted Farnsworth, et le PDG de MoviePass, Mitch Lowe. Maintenant que Spikes est de retour dans le siège du conducteur MoviePass, il a dit que les plans du service inclure l’intégration d’un programme de publicité optionnel pour subventionner les coûts pour les clients. Il considère également le métaverse comme un domaine possible de croissance de MoviePass.