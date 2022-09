MoviePass sera lancé ce week-end dans trois villes, les détails des prix révélés

MoviePass est sur le point de relancer officiellement ce week-end à venir le jour de la fête du Travail sous forme bêta, mais il n’arrive que dans trois villes pour l’instant : Dallas, Chicago et Kansas City. Plus de villes seront ajoutées à l’avenir, comme signalé plus tôt Jeudi par Business Insider et confirmé par MoviePass.

Ceux qui ont pu s’inscrire sur la liste d’attente – elle a ouvert la semaine dernière, mais s’est écrasé en raison d’une “demande écrasante” — dans ces villes sera envoyé un code d’accès pour créer un compte.

MoviePass proposera trois options d’abonnement :

10 $ pour voir 1 à 3 films par mois

20 $ pour voir 2 à 4 films par mois

30 $ pour voir 3 à 5 films par mois

MoviePass a noté que les prix peuvent varier d’un marché à l’autre et que la gamme de films peut différer pendant les heures de pointe et les heures creuses de la semaine.

La Service d’abonnement MoviePass est relance sous la co-fondatrice d’origine Stacy Spikes, qui a acheté la marque en novembre dernier. Il a été lancé pour la première fois en 2011, mais suite à l’introduction d’un plan de films illimités à 10 $ en 2017, Spikes a été renvoyé du service en 2018 et MoviePass a pris fin en septembre 2019 après avoir échoué à recapitaliser.