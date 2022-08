MoviePass revient le 5 septembre avec un prix de départ de 10 $, la liste d’attente bêta s’ouvre jeudi

Que ce passe-t-il MoviePass est relancé en version bêta le 5 septembre. Pourquoi est-ce important La vie originale de MoviePass en tant qu’abonnement illimité à 10 $ a conduit à la création de plusieurs services d’abonnement à des films désormais gérés par des chaînes de cinéma. Le service revient maintenant avec un système basé sur le crédit à partir de 10 $.

MoviePass se relance en tant que service d’abonnement au cinéma basé sur le crédit le jour de la fête du Travail, avec des prix à partir de 10 $. Le service, qui est relancé sous Stacy Spikes, co-fondatrice de MoviePasssera lancé en version bêta. Les inscriptions sur la liste d’attente ouvriront à partir de ce jeudi à 9 h HE (6 h 00 PT) sur le site Web de MoviePass.

Les détails du lancement, rapportés pour la première fois par Initié et que CNET a confirmé avec MoviePass, verra des prix variables selon la région. La plupart des abonnés qui s’inscrivent pendant la période bêta recevront des niveaux de prix de 10 $, 20 $ et 30 $ qui correspondront chacun à un certain nombre de crédits pouvant être utilisés pour l’achat de billets de cinéma. Ce ne sera pas une option illimitée, bien que Spikes ait précédemment déclaré que MoviePass prévoyait de prendre en charge les crédits de roulement.

Dans un e-mail adressé aux anciens clients de MoviePass, Spikes a déclaré que la liste d’attente sera utilisée pour déterminer les marchés sur lesquels le service sera lancé, avec d’autres marchés à venir.

Lors d’un événement MoviePass en février, Spikes a également détaillé ses plans pour éventuellement intégrer PreShow, la plate-forme publicitaire de son entreprise qui offrira éventuellement plus de crédits en échange du visionnage de publicités surveillées par la technologie de détection faciale.

Outre le système de crédit, MoviePass permettra initialement aux gens d’acheter des billets soit directement via l’application mobile MoviePass, soit en tandem avec une carte physique MoviePass – cette fois colorée en noir au lieu du rouge précédent.

Les personnes intéressées à essayer la version bêta auront cinq jours pour s’inscrire sur le site Web de MoviePass avant la fermeture de la liste d’attente, et celles qui sont sélectionnées seront informées à la date de lancement du 5 septembre. La liste d’attente fonctionnera selon le principe du premier arrivé, premier servi et l’inscription est libre.

L’annonce du lancement de la version bêta est la dernière nouvelle du retour de MoviePass, après l’achat de la marque par Spikes en novembre dernier. Spikes a lancé MoviePass pour la première fois en 2011 avec Hamet Witt. Le service a connu plusieurs itérations initiales, y compris un abonnement de 50 $ par mois pour des films illimités. Lorsque MoviePass a ensuite été dirigé par le PDG d’Helios, Ted Farnsworth, et le PDG de MoviePass, Mitch Lowe, le service a lancé son tristement célèbre forfait illimité à 10 $ en 2017, qui a attiré des milliers de clients tout en brûlant l’argent de l’entreprise. Spikes a été licencié du service en 2018, et MoviePass lui-même a pris fin en septembre 2019.

En revenant à MoviePass, Spikes a déclaré que son nouveau modèle de crédit visait à créer un marché distinct des services d’abonnement aux films désormais gérés par des chaînes de cinéma comme A-List d’AMC, Regal’s Unlimited et Alamo Drafthouse’s Season Pass. En plus de permettre un système plus flexible d’une région à l’autre, Spikes a déclaré que les théâtres pourraient également utiliser le système pour inciter les clients avec des remises et des promotions.

“Un théâtre qui veut vraiment votre entreprise et vous trouve précieux peut vous traiter différemment d’un théâtre qui n’essaie pas de vous poursuivre et de vous attraper en tant que consommateur. La flexibilité est plus importante ici”, Spikes a déclaré dans une interview à CNET février dernier.