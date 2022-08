MoviePass est relancé et la liste d’attente est désormais en ligne

Le service d’abonnement aux billets de cinéma MoviePass fait son retour après avoir été absent ces dernières années en raison de problèmes de rentabilité et de problèmes juridiques, et la liste d’attente est en ligne pour ceux qui veulent être en première ligne. Tout ce dont vous avez besoin est votre e-mail et votre code postal.

Comme indiqué pour la première fois par Business Insider, la version bêta récemment remaniée de MoviePass sera lancée autour de la fête du Travail, le 5 septembre 2022. Les personnes inscrites sur la liste d’attente seront informées. Comme auparavant, le service sera exclusif aux États-Unis.

Les abonnements coûteront 10 $ par mois, 20 $ par mois ou 30 $ par mois, selon votre emplacement. Cependant, les détails sur la façon dont cela fonctionnera exactement sont plutôt flous.

Les abonnés recevront un nombre spécifique de crédits à échanger contre des billets de cinéma dans les chaînes de cinéma – ils pourront utiliser la carte de débit ou l’application de marque MoviePass pour entrer. Les crédits peuvent également être utilisés pour amener des amis au cinéma, et ceux qui s’inscrivent à la version bêta recevront également 10 invitations à distribuer.

Les anciens clients de MoviePass recevront des crédits bonus gratuits, mais la société n’a pas confirmé les chiffres exacts pour ceux-ci. Un autre grand changement est que les cartes classiques seront remplacées par un design noir à partir du rouge signature – Jason Guerrasio d’Insider les a un premier aperçu ci-dessous :

MoviePass aurait des partenariats dans 25% des cinémas américains, mais nous ne savons pas combien de films les clients pourront regarder avec l’adhésion. Auparavant, les abonnements coûtaient 10 $ par mois et permettaient aux clients de regarder un film par jour.

Cela a ensuite été limité à trois films par mois alors que la société commençait à rencontrer des difficultés financières et des relations dégradées avec les chaînes de cinéma. Cela a finalement abouti au dépôt de bilan de la société en 2020, ainsi qu’à plusieurs enquêtes de la FTC, de la SEC et des procureurs de district.

Stacy Spikes a acheté l’entreprise en 2021 et se prépare depuis à une relance. Spikes était l’un des cofondateurs originaux de l’entreprise, qui a rassemblé des millions d’abonnés dans l’année suivant son lancement.

MoviePass pourrait arriver à un moment beaucoup plus opportun pour sa relance, avec Cineworld se dirigeant vers l’administration, et d’autres chaînes de cinéma sont également confrontées à des problèmes de ventes post-COVID et à la montée en puissance des services de streaming comme Netflix. Plus d’offres pour les abonnés MoviePass peuvent remplir ces sièges vides.