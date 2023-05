MoviePass est désormais disponible pour tous aux États-Unis

MoviePass – le service américain d’abonnement aux billets de cinéma – s’ouvre officiellement à l’ensemble de l’Amérique après avoir été uniquement disponible via une liste d’attente.

Les utilisateurs peuvent choisir entre quatre niveaux d’abonnement différents qui leur donnent un certain nombre de crédits. Ceux-ci peuvent ensuite être échangés dans plus de 4 000 cinémas différents à travers le pays, vous pouvez donc regarder des films comme Across the Spider-Verse, Barbie et The Little Mermaid pour moins cher.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site Web de MoviePass – voici les prix des forfaits :

De base – 10 $ par mois – 34 crédits (1-3 films par mois)

Standard – 20 $ par mois – 72 crédits (3-7 films par mois)

Premium – 30 $ par mois – 113 crédits (5-11 films par mois)

Pro – 40 $ par mois – 640 crédits (jusqu’à 30 films par mois)

Ces prix ne couvrent pas la Californie du Sud et la région métropolitaine de New York. Ici, les abonnements coûtent 20 $ par mois pour Basic, 30 $ par mois pour Standard, 40 $ par mois pour Premium et 60 $ par mois pour Pro.

Vous pouvez également obtenir un compte en téléchargeant l’application MoviePass (disponible sur iOS et Android) et en choisissant votre forfait. Votre carte MoviePass noire physique arrivera ensuite par la poste dans les 10 à 15 jours ouvrables, selon la page FAQ du site Web.

MoviePass indique sur son site que les utilisateurs peuvent économiser 30 % sur les billets standard avec un abonnement, et que « la plupart » des films 2D sont inclus. Des écrans grand format et plus premium arriveront plus tard.

MoviePass avait déjà connu des difficultés financières, l’entreprise ayant déclaré faillite en 2020. Plusieurs enquêtes ont également été menées par la FTC, la SEC et les procureurs de district.

En 2021, la co-fondatrice et PDG de MoviePass, Stacy Spikes, a annoncé le retour de la société, avec une ouverture bêta aux membres enthousiastes.

Spikes a fait la déclaration suivante lors du lancement au grand public : « Notre service nouvellement conçu offre à nos membres un plus grand choix et une plus grande flexibilité quant à la manière dont ils utilisent leurs crédits mensuels, tout en continuant à les encourager à regarder des films dans les cinémas. »

