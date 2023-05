MoviePass est de retour : voici les forfaits parmi lesquels vous pouvez choisir

Prêt à aller au cinéma ? MoviePass, le service de billetterie de films par abonnement qui a fermé ses portes en 2019, est de retour, tout comme des superproductions estivales telles que Spider-Man : Across the Spider-Verse et Barbie se préparent à sortir en salles. Mais le service n’a plus la même apparence qu’avant l’arrêt.

Le service révisé lancé dans tout le pays jeudi et comprend quatre plans à plusieurs niveaux à des prix différents. Les plans utilisent un système basé sur des crédits pour offrir différentes options à différents prix. Le plan de base de 10 $ par mois comprend environ un à trois films par mois, le plan standard de 20 $ permet environ trois à sept films, le plan premium de 30 $ comprend environ cinq à 11 films et le plan pro de 40 $ peut être utilisé pour voir 30 films. un mois.

MoviePass



« En ouvrant MoviePass aux cinéphiles du pays, nous élargissons notre soutien à l’industrie du cinéma en aidant à générer du trafic vers tous les cinémas pendant la saison estivale critique », a déclaré Stacy Spikes, co-fondatrice et PDG de MoviePass, dans un communiqué. « Notre service nouvellement conçu offre à nos membres un plus grand choix et une plus grande flexibilité quant à la façon dont ils utilisent leurs crédits mensuels, tout en continuant à les encourager à regarder des films au cinéma. »

Chaque niveau de prix correspond à un certain nombre de crédits à dépenser pour les horaires des séances de cinéma. Les heures de pointe et les films plus populaires coûtent plus de crédits. Les crédits restants peuvent être reportés au mois suivant, jusqu’au nombre maximum de votre plan.

Mike Sorrentino de CNET a testé la version bêta du plan. Il note que « du côté le plus haut de gamme, si je voulais voir Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 le vendredi soir du week-end d’ouverture, MoviePass facturerait 60 crédits – en gros le coût total de mon plan. » Mais Sorrentino a également constaté que certains films ne nécessitent que 10 à 14 crédits lors de l’achat d’un billet pour un spectacle de jour ou pendant les horaires déjà réduits du mardi.

MoviePass a été vendu puis fermé en 2019, mais Spikes, l’un de ses fondateurs d’origine, a racheté l’entreprise en 2021.