MoviePass a trompé les utilisateurs pour qu’ils l’utilisent moins, selon la FTC

« MoviePass et ses dirigeants se sont donné beaucoup de mal pour refuser aux consommateurs l’accès au service pour lequel ils ont payé tout en omettant de sécuriser leurs informations personnelles », a déclaré Daniel Kaufman, directeur par intérim du Bureau of Consumer Protection de la FTC, dans un communiqué.

Le règlement proposé empêche la société mère de MoviePass, Helios et Matheson Analytics, et ses hauts dirigeants, Mitchell Lowe et Theodore Farnsworth, de déformer leurs pratiques commerciales et de sécurité des données. Toutes les entreprises contrôlées par eux doivent également utiliser des programmes de sécurité de l’information.

Au cours du processus, la FTC a révélé les obstacles complexes que les dirigeants de MoviePass ont fait surmonter aux utilisateurs les plus actifs, notamment en les forçant à réinitialiser leurs mots de passe et en fixant des limites inopinées à leurs comptes.

MoviePass, le service d’abonnement raté qui promettait des films illimités pour 10 $ par mois, a accepté lundi de régler les accusations de la Federal Trade Commission selon lesquelles il aurait sciemment trompé les clients, rendant le service difficile à utiliser et exposé leurs données personnelles.

Dans un effort, la société a invalidé les mots de passe des 75 000 abonnés qui utilisaient le plus souvent le service, tout en affirmant faussement « nous avons détecté une activité suspecte ou une fraude potentielle » sur leurs comptes, a déclaré la FTC. Beaucoup de personnes qui ont essayé de réinitialiser leurs mots de passe n’ont pas pu en raison de problèmes techniques ; l’application n’accepterait pas leur adresse e-mail, ils ne recevraient pas d’e-mail de réinitialisation de mot de passe ou l’e-mail renverrait à un site Web qui ne fonctionne pas, a déclaré la FTC.

La société espérait qu’en subventionnant les billets plein tarif pour des millions d’utilisateurs, elle pourrait négocier des prix de gros dans les cinémas et trouver d’autres moyens de gagner de l’argent auprès de ses utilisateurs. Cela ne s’est jamais produit, et les dirigeants, cherchant à réduire les coûts, se sont concentrés sur la tentative de rendre leurs utilisateurs les plus actifs moins actifs, selon la plainte de la FTC.

Le service, qui a débuté en 2011, a attiré plus de trois millions d’abonnés après avoir proposé un accord en 2017 qui semblait trop beau pour être vrai : films illimités dans les salles pour 9,95 $ par mois, soit moins que le coût d’un seul billet dans de nombreux endroits . Ses supports marketing indiquaient qu’il était bon pour « n’importe quel film, n’importe quel théâtre, n’importe quel jour », y compris « tous les grands films » et « tous les grands théâtres ».

Ces « grandes longueurs », comme détaillé dans la plainte de la FTC , a révélé que les principaux dirigeants de MoviePass étaient non seulement conscients des efforts déployés pour empêcher les utilisateurs d’aller au cinéma, mais qu’ils dirigeaient également l’exécution de programmes qu’ils savaient trompeurs.

Lorsqu’un cadre a averti que la pratique attirerait l’attention des régulateurs fédéraux et des procureurs généraux des États, M. Lowe a répondu par écrit « OK, j’ai compris », suggérant à l’entreprise de l’essayer avec « 2% de nos utilisateurs les plus volumineux », la FTC. mentionné.

Dans un effort distinct, la société a demandé aux 20 % d’abonnés qui utilisaient le plus souvent le service, environ 450 000 personnes, de soumettre des photos de leurs billets de cinéma physiques pour approbation via l’application, leur disant qu’ils avaient été « sélectionnés au hasard » pour le programme. , a déclaré la FTC. Ceux qui n’ont pas soumis correctement les billets plus d’une fois verraient leurs comptes annulés, a déclaré la FTC.

Le système de vérification automatisé ne fonctionnait souvent pas sur les systèmes d’exploitation mobiles courants et le logiciel ne reconnaissait pas de nombreuses photos soumises par les utilisateurs, a déclaré la FTC. Le programme a empêché des milliers de personnes d’utiliser le service, a déclaré la FTC.

M. Lowe a personnellement choisi le nombre de personnes requises pour soumettre des photos, a déclaré la FTC.

Dans un troisième effort décrit par la commission, la société a créé un « déclencheur » en imposant une limite à la fréquence à laquelle certains utilisateurs peuvent utiliser le service, mais n’a pas divulgué la limite dans sa publicité ou ses conditions d’utilisation. La société a regroupé les abonnés en fonction de la fréquence à laquelle ils ont utilisé le service, puis, une fois que le groupe a atteint une limite inopinée, les membres du groupe ne pourraient plus utiliser le service, ont déclaré les régulateurs. Les utilisateurs ne savaient souvent pas qu’ils avaient été coupés avant d’arriver au théâtre, s’attendant à utiliser leurs abonnements, ont-ils déclaré.

Le fil de déclenchement était généralement réglé sur les utilisateurs qui allaient à plus de trois films par mois, a déclaré la FTC. M. Lowe a fixé les seuils, a-t-il déclaré.

De plus, une violation de données en 2019, qui a été Signalé précédemment, a exposé les informations personnelles et financières, y compris les numéros de carte de crédit, de plus de 28 000 clients, a indiqué la FTC.

Après que trois millions de personnes se soient inscrites – beaucoup plus que ce que les dirigeants avaient prévu – l’entreprise a perpétuellement lutté pour apporter suffisamment d’argent pour compenser les coûts. En avril 2018, la société a révélé aux régulateurs qu’elle perdait environ 20 millions de dollars par mois depuis plusieurs mois. En juillet 2018, elle a emprunté 5 millions de dollars après avoir déclaré qu’elle ne pouvait pas payer ses factures et avait subi une interruption de service, mais la société a insisté sur le fait que son service restait stable.