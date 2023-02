Movers, shakers et prêteurs : principaux points à retenir de la fenêtre des femmes

Russo et McCabe offrent des plumes à volants

L’offre tardive d’Arsenal pour l’attaquant de Manchester United Alessia Russo et l’intérêt signalé de Chelsea pour Katie McCabe d’Arsenal ont remué le pot. Les joueurs se déplaçant entre des clubs rivaux sont beaucoup plus fréquents dans le football féminin que dans le football masculin. Les contrats à court terme ont été la norme, et les gros transferts d’argent sont un phénomène relativement nouveau. Dans le passé, les offres courtes des joueurs expiraient souvent et ils se déplaçaient gratuitement. Avec des contrats d’un an et un manque d’avantages la norme dans les jeux semi-professionnels et amateurs, il était difficile de reprocher aux joueurs de saisir toute opportunité qui se présentait à eux.

Au fur et à mesure que le jeu s’est professionnalisé et que les joueurs ont eu plus de valeur en tant qu’actifs, cela a commencé à changer. La décision d’Alex Greenwood de quitter Manchester United pour Lyon puis de rejoindre Manchester City n’a pas été bien accueillie par les fans de United, et le fait qu’Emma Mitchell ait rejoint Tottenham depuis Arsenal à la recherche de temps de jeu a semé la confusion dans la base de fans plus large, moins familière avec à quel point c’est plus difficile pour footballeuses de déplacer leur vie et celle de leur famille à travers le pays. La courtisation de McCabe par Chelsea et l’offre d’Arsenal pour Russo, qui n’a plus de contrat cet été, ont fait monter le mécontentement d’un niveau. Que cela se soit produit en janvier et ait impliqué les trois équipes en lice pour le titre, a laissé les fans furieux. Si United ou Arsenal avaient capitulé et vendu des joueurs précieux et précieux pour de l’argent, les motivations des hiérarchies du club auraient été à l’honneur.

Déplacer les poteaux de but | Les retombées de l’échec de l’offre d’Alessia Russo pourraient façonner l’avenir d’Arsenal et de United Lire la suite

Les espoirs anglais se battent pour les places en Coupe du monde

Les décisions de Beth England d’échanger Chelsea contre Tottenham et de Jordan Nobbs et Lucy Staniforth de rejoindre Aston Villa depuis Arsenal et Manchester United respectivement ont été courageuses. Les signatures des internationaux anglais ont également été astucieuses. Toutes trois sont en marge de l’effectif de Sarina Wiegman. Seule l’Angleterre était dans l’équipe de l’Euro 2022, mais elle n’a pas joué une minute.

Avec la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande à l’horizon, réchauffer le banc des équipes au sommet qui offrent certains des meilleurs environnements et salaires de la ligue était peu susceptible d’améliorer leurs chances de revenir sur le radar de Wiegman – en particulier avec un nombre de jeunes joueurs impressionnants et obtenant des matchs réguliers cette saison. Tous les trois se sont intégrés de manière assez transparente dans leurs clubs et la confiance au sein du groupe se renforce. Si tous, certains ou l’un d’entre eux prennent l’avion pour la Coupe du monde 2023, alors la probabilité que des espoirs internationaux regardent en dessous des équipes empilées des quatre premiers à la recherche d’un football régulier augmentera et profitera à la compétitivité de la ligue.

Méfiez-vous des prêteurs

Le marché des transferts était chargé. Vingt-quatre joueurs ont effectué des mouvements permanents, mais le marché des prêts est peut-être plus intéressant, avec 15 joueurs prêtés par des équipes WSL, six sur des inscriptions doubles et 39 envoyés aux équipes WSL et au-delà – toutes ces transactions n’ont pas été conclues en janvier. Il existe plusieurs contradictions dans le WSL. Il y a 22 matchs dans la saison de la ligue et les clubs peuvent avoir jusqu’à 25 joueurs dans leurs équipes. Pour trois clubs, il y a plus de matchs avec la Ligue des champions et ils ont tendance à aller plus loin dans les compétitions de coupe nationales. Cela permet une plus grande rotation, mais les meilleurs clubs ont de plus en plus de mal à satisfaire une équipe de 25 joueurs d’élite.

Avec de plus grandes ressources, de plus en plus les quatre premiers d’Arsenal, Chelsea, Manchester City et Manchester United ont pu accumuler certains des meilleurs jeunes talents. Ces joueurs veulent les environnements, les contrats et le niveau de professionnalisme offerts par ces clubs, mais ils ont souvent du mal à obtenir un temps de jeu significatif avec la pression du succès plus grande que jamais. En conséquence, ces joueurs sont envoyés en prêt.