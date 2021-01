Surtout l’idée que les plates-formes OTT sont préférées par la génération Y alors que la génération plus âgée aime toujours regarder la télévision, une enquête unique en son genre sur les personnes âgées en Inde a révélé qu’Amazon Prime était la plate-forme de divertissement la plus préférée parmi elles.

L’enquête intitulée « State of Seniors » a révélé que plus de 65,7% des personnes âgées interrogées ont déclaré utiliser Amazon Prime pour le divertissement, suivi de Netflix.

Les chaînes d’information et YouTube sont les troisième et quatrième plateformes les plus regardées par les seniors.

En ce qui concerne la population de personnes âgées croissante en Inde, qui devrait atteindre 20% de la population d’ici 2050, l’enquête tente de mieux comprendre les personnes âgées, en mettant un accent particulier sur leurs aspirations, leurs préférences et leurs opinions dans les domaines socioculturel et politique d’aujourd’hui. le contexte.

Réalisée par Antara et Access Media International, l’enquête brosse un tableau détaillé de ce que les seniors des espaces urbains et des milieux économiques aisés pensent et ressentent de la culture pop, des tendances sociales et du divertissement actuelles et de ce qu’ils font pour se divertir.

L’enquête a noté que les modes de vie des personnes âgées ont montré un changement significatif avec près de 65 pour cent des répondants déclarant qu’ils aimeraient dépenser le plus leur argent pour «voyager pour le plaisir».

Les résultats peuvent aider les créateurs de contenu et les créateurs de politiques à mieux comprendre les besoins des personnes âgées, qui sont souvent ignorées par la société après un certain âge.

La taille de l’échantillon de l’enquête était composée de plus de 2 000 personnes âgées réparties dans plusieurs villes de l’Inde, notamment Delhi, Mumbai, Pune et d’autres.

Le verrouillage du coronavirus l’année dernière a permis aux personnes âgées du pays d’accéder à des services en ligne, notamment les appels vidéo et les médias sociaux. Selon un rapport d’Ericsson Consumer Labs de juillet 2017, 89% des personnes âgées se sont appuyées sur les appels vidéo pour traverser la crise, comme les urgences médicales ou rester en contact avec leur famille. La catégorie senior comprenant toutes les personnes âgées de plus de 60 ans.

Le rapport intervient au milieu d’une controverse autour de la plate-forme OTT Amazon Prime et de son émission « Tandav » à la suite de plaintes de la police dans l’Uttar Pradesh concernant certaines scènes de l’émission qui auraient causé un manque de respect à la religion hindoue.