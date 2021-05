Cela fait un an et demi d’une pandémie mondiale qui a tout changé dans la façon dont nous ressentons ce qui était «normal». Des mots comme coronavirus, désinfectants pour les mains, transmission, vaccination, Covid-19, virus du SRAS et hotspot sont devenus des mots courants dans notre dictionnaire. L’Inde connaît actuellement une terrible deuxième vague de virus qui a brisé les chiffres mondiaux dans un certain nombre de cas signalés quotidiennement, et la plupart des pays du monde se remettent encore de l’assaut qui a commencé il y a un an. Les mots pour décrire la pandémie incluent souvent «sans précédent» et «pris au dépourvu», ce qui explique pourquoi la propagation rapide et invisible du virus n’a pas pu être arrêtée. Mais que se passerait-il si la pandémie avait pu être prédite – et l’était déjà?

Un tweet de 2013 par ce qui semble être un utilisateur aléatoire sur Internet devient viral – 8 ans après sa publication. Le tweet? Prédire le coronavirus.

Publié par @Marco_Acorte sur Twitter, il se lit simplement: «Le virus Corona….

Virus Corona… .il arrive – Marco (@Marco_Acortes) 3 juin 2013

Bien qu’il n’y ait pas d’autre explication au tweet que cela implique qu’il le pensait pour le groupe générique des « coronavirus » et pas spécifiquement pour Covid-19, il a explosé il y a un an également, lorsque la pandémie avait frappé le monde entier. . Vous ne pouvez pas modifier la date ou antidater un tweet sur Twitter.

Marco, cependant, n’a rien publié sur Twitter depuis 2016, date à laquelle il a posté un emoji légèrement souriant comme son dernier tweet.

Alors que le « coronavirus » lui-même existait bien avant 2020 et même avant 2013, ils impliquent un nom générique pour le groupe de maladies. Le tweet redevient également viral en même temps qu’une étude a refait surface en Chine, où la pandémie a frappé pour la première fois, sur la « prédiction » du virus, bien qu’en 2015. Un document aurait été trouvé dans lequel des scientifiques et des responsables de la santé chinois seraient trouvé discutant d’une «nouvelle ère d’armes génétiques» qui pourrait être «artificiellement manipulé dans un virus de maladie humaine émergente, puis armé et déchaîné. Le document a été rédigé avant la pandémie en 2015.

Intitulé « L’origine non naturelle du SRAS et de nouvelles espèces de virus artificiels en tant qu’armes biologiques génétiques », le document aurait suggéré que la troisième guerre mondiale serait menée avec des armes biologiques, révélant comment les scientifiques chinois discutaient de la militarisation des coronavirus du SRAS cinq ans avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe.

