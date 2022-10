Move Over, Google : Samsung veut aussi réinventer l’appel téléphonique

Samsung prend une page de Pixel de Google livre avec son prochain Une interface utilisateur 5 mise à jour logicielle, qui ajoutera une nouvelle façon de prendre des appels sur Téléphones Galaxy. La fonction Bixby Text Call offrira la possibilité de répondre à un appel téléphonique en envoyant un SMS, avec l’assistant Bixby transcrivant entre la voix et le texte aux deux extrémités.

La fonctionnalité n’est disponible qu’en coréen pour commencer, mais cela fait partie des efforts de Samsung pour faciliter le multitâche sur les appareils Galaxy à l’avenir – un thème dans lequel il se penche tout au long de One UI 5 pour différencier davantage ses appareils d’Apple et de Google. L’entreprise prévoit de se développer dans d’autres langues, dont l’anglais l’année prochaine.

Samsung n’est pas le seul à expérimenter des moyens d’améliorer l’expérience d’appel téléphonique de base. Google a déployé une suite de nouvelles fonctionnalités centrées sur le téléphone pour Appareils Pixel qui peut filtrer les appels en votre nom, attendre en attente pour vous et même prédire les temps d’attente lors de la composition de numéros sans frais. Bixby Text Call est la réponse la plus importante de Samsung aux ambitions de Google de moderniser les appels téléphoniques.

“Bixby a évolué au fil des années en tant qu’agent de contrôle vocal spécialisé”, a déclaré Sally Jeong, vice-présidente et responsable du groupe de recherche et de développement Framework pour Mobile Experience Business de Samsung, via un traducteur. “Et cela nécessite beaucoup de formation de Bixby pour qu’il puisse réellement identifier et comprendre les voix lors des appels téléphoniques.”

Cependant, l’approche de Samsung diffère de celle de Google. Plutôt que de laisser Bixby prendre en charge un appel téléphonique, il assiste votre appel en transcrivant entre la voix et le texte pour les situations où il pourrait ne pas être approprié de répondre à un appel téléphonique. Il s’agit essentiellement de mélanger les SMS et les appels téléphoniques.

Jason Cipriani/Crumpe



Une partie de la raison pour laquelle cette fonctionnalité n’est lancée que maintenant, environ cinq ans après les débuts de Bixby, est que la technologie a atteint un point où elle peut comprendre avec précision le discours familier. Faire la différence entre la parole reçue via le microphone du téléphone et l’appelant à l’autre bout est un autre défi technique que Samsung a dû perfectionner avant de lancer cette fonctionnalité.

“Nous avons identifié les appels téléphoniques comme le scénario le plus efficace ou le plus utile pour tirer parti de la technologie”, a déclaré Jeong en référence à la progression de la reconnaissance vocale de Bixby. “Parce que, comme vous le savez, nous avons tous connu les points douloureux de devoir quitter la pièce pour prendre un appel téléphonique inattendu.”

Lorsque vous utilisez Bixby Text Call, vous pourrez taper un message texte pour répondre à un appel entrant, que Bixby traduira ensuite en parole pour l’appelant à l’autre bout. L’appelant entendra un message automatisé l’avertissant que l’appel est pris via Bixby. Après cela, Bixby traduira le discours de l’appelant en texte pour le destinataire. La fonctionnalité fonctionne sur l’appareil, ce qui signifie qu’elle n’est pas envoyée au cloud pour traitement, et la transcription de la conversation est enregistrée dans l’application d’appel Samsung. L’audio lui-même est supprimé juste après le processus de reconnaissance, explique Samsung.

Samsung voit une opportunité d’étendre encore cette technologie à l’avenir. Jeong a déclaré que Samsung avait l’intention d’avoir éventuellement un écran Bixby pour les appels de spam, similaire à comment l’Assistant Google procède-t-il ? sur les téléphones Pixel aux États-Unis.

Google



“Le filtrage des appels indésirables sera certainement une direction que nous explorerons en plus d’utiliser votre discours pour le transformer en texte et vice versa”, a déclaré Jeong, bien qu’elle n’ait pas pu fournir de calendrier.

L’assistant vocal Bixby de Samsung lancé en 2017, mais il n’a pas autant gagné en popularité que Siri d’Apple, Google Assistant et Amazon Alexa. Un rapport de 2020 de Voicebot.ai l’examen de l’adoption des assistants vocaux chez les adultes américains a révélé que Bixby de Samsung ne représente que 6,7 % du marché des assistants vocaux par téléphone, tandis que Siri est en tête du peloton avec 45,1 %. L’assistant Google s’est classé deuxième avec 29,9 %, tandis qu’Alexa d’Amazon a revendiqué 18,3 %.

Mais l’utilisation de Bixby a augmenté depuis 2018. Ce même rapport indique que la part de marché de Samsung est passée de 4,7 % en 2018 à 6,7 % en 2020, tandis que les tranches respectives d’Apple et de Google ont légèrement diminué.

Il reste à voir si des fonctionnalités telles que Bixby Text Call aideront à mettre à niveau l’assistant numérique de Samsung avec les alternatives d’Apple et de Google. Mais ce qui est clair, c’est qu’Apple, Google et Samsung utilisent leurs assistants virtuels pour tenter d’améliorer l’expérience d’appel téléphonique.

Google, par exemple, vient de mettre à jour sa fonctionnalité Direct My Call, qui utilise l’assistant Google pour transcrire les menus automatisés du téléphone. Avec le Pixel 7, l’Assistant Google transcrira ces menus avant qu’ils ne soient prononcés. Apple a également ajouté la possibilité de demander à Siri de raccrocher un appel mains libres et d’envoyer automatiquement des SMS sans nécessiter de confirmation dans iOS 16.