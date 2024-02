Move Over, Football : Travis Kelce produit un film

Travis Kelce s’essaye au cinéma. ET peut confirmer que l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, âgé de 34 ans, est producteur exécutif du prochain film. Mon amie morte Zoé. Le projet à venir est la première incursion de Kelce dans le monde du cinéma.

Variétéqui a été le premier à annoncer la nouvelle, a noté que la comédie noire à petit budget, qui met en vedette Sonequa Martin-Green, Natalie Morales, Ed Harris et Morgan Freeman, est le premier projet à profiter de Loi sur la réduction de l’inflation de 2022 pour financer un film.

Mon amie morte Zoé, qui devrait faire sa première au SXSW le 9 mars, a été écrit et réalisé par Kyle Hausmann-Stokes. Le film suit Merit, une vétéran de l’Afghanistan qui, tout en étant engagée dans une relation mystérieuse avec un meilleur ami sage (et mort) de l’armée, retrouve à contrecœur son ancien grand-père vétéran du Vietnam dans la maison ancestrale du lac de la famille.

Kelce et ses partenaires producteurs, Mike Field et Ray Maiello, utilisent également Le président Joe BidenLes crédits d’impôt énergies renouvelables pour financer le documentaire de Jean-Michel Basquiat Roi Plaisir.

Lors d’une conférence de presse en janvier, Kelce a révélé que, même s’il n’a “aucune envie d’arrêter [playing football] bientôt”, il pense au jour où il dira définitivement au revoir au sport.

“C’est le but de l’intersaison”, a-t-il déclaré. “Pouvoir sortir et vraiment trouver ce que vous aimez faire et j’ai eu la chance de faire certaines choses en dehors du monde du sport que j’aime faire, comme passer devant une caméra.”

C’est exactement ce que Kelce a fait lorsqu’il a hébergé Saturday Night Live l’année dernière, une expérience qu’il a dit “cela m’a en quelque sorte ouvert un nouveau bonheur et peut-être un nouveau cheminement de carrière”.

“Mais c’est drôle pour moi de dire cela à ce stade de ma carrière”, a-t-il noté, “parce que le chemin est bien plus avancé qu’il ne l’est actuellement.”

Cependant, lors du dernier épisode de Kelce’s Nouvelles hauteurs podcast, publié à la suite la victoire de son équipe au Super Bowl contre les 49ers de San Francisco, l’athlète a révélé qu’il y a une chose qui pourrait l’amener à arrêter la NFL plus tôt que prévu.

“J’adore l’entraîneur [Andy] Reid. L’entraîneur Reid sait à quel point j’aime jouer pour lui, combien j’aime être le produit de sa carrière d’entraîneur”, a-t-il déclaré. “Je ne joue pour personne d’autre que Big Red. S’il arrête cette année, je m’en vais avec lui, mec. J’ai une certaine relation avec lui.”

CONTENU CONNEXE :