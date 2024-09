Move Over, ARNm : ce qu’il faut savoir sur le vaccin Novavax COVID

Nous sommes à l’aube de la saison automnale, ce qui signifie que les virus respiratoires comme la grippe, le VRS et le COVID devraient continuer à se propager à mesure que le temps se refroidit et que de plus en plus de personnes se rassemblent à l’intérieur.

Heureusement, nous disposons de vaccins en stock pour éviter que les virus respiratoires ne se transforment en maladies graves. Outre les vaccins contre la grippe pour le grand public et les vaccins contre le VRS pour personnes âgées et les personnes enceintesde nouveaux vaccins COVID de Pfizer-BioNTech, Moderna et Novavax sont disponibles cette saison pour réduire le risque d’hospitalisation.

Cela signifie que les adultes ont le choix du vaccin COVID qu’ils reçoivent : un vaccin à ARNm de Moderna ou Pfizer, ou Novavax, un vaccin à base de protéines qui cible le virus d’une manière plus « traditionnelle ». Tous les trois ont été autorisés par la Food and Drug Administration des États-Unis. Alors que Moderna et Pfizer ont été largement utilisés ces dernières années, le vaccin Novavax gagne en popularité.

Novavax, un vaccin à base de protéines, est une option pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas recevoir de vaccin à ARNm. Novavax peut également être attrayant pour ceux qui souhaitent expérimenter l’approche « mix-and-match » des boosters COVID comme moyen de renforcer potentiellement la réponse immunitaire.

« Même si les vaccins à ARNm dominent le marché des vaccins contre la COVID, il reste important de disposer de plusieurs types de technologies différents contre divers agents pathogènes, car chacun peut avoir des cas d’utilisation spécifiques », Dr Amesh Adalja, expert en maladies infectieuses et chercheur principal au Johns Hopkins Center. pour la sécurité sanitaire, a déclaré dans un courrier électronique.

Voici tout ce que nous savons sur Novavax cette année. Apprenez-en davantage sur le vaccin contre la grippe à domicile qui sera disponible l’année prochaine et sur la façon dont vous pouvez commander davantage de tests COVID gratuits en ligne.

En quoi Novavax est-il différent de Pfizer et Moderna ?

Novavax est un vaccin à base de protéines, que les gens associent à une approche « traditionnelle » de la vaccination. Ceci est comparé à technologie ARNmqui n’utilise pas de virus mort ou affaibli comme ingrédient dans le vaccin, mais utilise plutôt le code génétique pour demander au système immunitaire du receveur de réagir.

Cependant, Adalja a déclaré que qualifier Novavax de traditionnel pourrait être un « abus de langage », car il apporte sa propre innovation. Novavax utilise un virus d’insecte qui a été génétiquement modifié pour exprimer des protéines de pointe, a expliqué Adalja, qui sont ensuite incorporées au vaccin.

« Le vaccin lui-même est associé à un stimulant du système immunitaire, appelé adjuvant, qui augmente son immunité », a-t-il déclaré, faisant référence à un composant les vaccins existants ont également été intégrés.

Cette année, il existe également de légères différences entre les vaccins mis à jour de Novavax et de Pfizer et Moderna. Les deux vaccins à ARNm ont été modifiés pour cibler la souche KP.2 du COVID-19, qui est une version légèrement plus récente du virus que celle ciblée par Novavax, qui est le « parent » JN.1 de KP.2. Alors que la FDA finalement décidé Le KP.2 a été préféré dans les vaccins, tous devraient contribuer à protéger contre les maladies graves et la mort.

Cependant, aucun vaccin contre la COVID cette saison ne sera couvert gratuitement par le gouvernement américain. Alors que l’assurance de la plupart des gens devrait continuer à payer la facture, les adultes sans assurance maladie privée ou publique seront responsables du paiement. Le programme Bridge Access devait fournir gratuitement des vaccins contre la COVID aux personnes sans assurance maladie tout au long de cette année, bien qu’il terminé début août en raison du manque de financement.

Selon GoodRx, qui a un coupon disponible pour Novavax, le prix de détail du vaccin à base de protéines est d’environ 191 dollars.

Qui devrait recevoir Novavax ? Novavax a-t-il différents effets secondaires ?

Novavax était autorisé par la FDA pour une utilisation chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus, les jeunes enfants ne peuvent donc pas recevoir ce vaccin. Mais pour la plupart des adultes, le vaccin COVID que vous devriez choisir dépend de vos préférences et de ce que votre pharmacie de quartier a en stock.

Les gens peuvent cependant opter pour Novavax pour différentes raisons. Pour les personnes qui ne souhaitent pas prendre de vaccin à ARNm, disposer d’un vaccin à base de protéines comme Novavax signifie qu’elles peuvent toujours être vaccinées pour l’automne et l’hiver.

D’autres personnes pourraient être intéressées par Novavax pour son utilisation dans l’approche « mix-and-match » du boosting, qui dans le passé a été associée à une forte réponse immunitaire.

Il y en a premières recherches cela suggère que Novavax pourrait avoir moins d’effets secondaires à court terme, tels que la fatigue musculaire et les nausées, mais « nous ne pouvons pas le dire avec certitude », a déclaré Joshua Murdock, pharmacien et rédacteur en chef de GoodRx, dans un e-mail.

« Cela n’est pas prouvé et les effets secondaires varient selon les personnes », a déclaré Murdock. Il a ajouté que le CDC ne recommande pas un vaccin plutôt qu’un autre, même chez les personnes immunodéprimées.

En général, les vaccins à ARNm se sont révélés assez « réactogènes » par rapport aux autres vaccins, a déclaré Adalja, notant que cela dépend aussi de l’individu. Mais si quelqu’un a eu une mauvaise expérience avec le vaccin à ARNm, a déclaré Adalja, il « pourrait s’en sortir mieux avec le vaccin Novavax ».

Certains effets secondaires pseudo-grippaux peuvent survenir après le vaccin, quel que soit celui que vous choisissez. Cela inclut des symptômes tels que des maux de tête, de la fatigue, des douleurs au bras et même des frissons. Ne pas ressentir de symptômes ne signifie pas que votre système immunitaire ne fonctionne pas, mais ressentir certains effets secondaires peut signaler que votre système immunitaire réagit à la secousse, pour ainsi dire.

Dans de rares cas, des problèmes de myocardite ou d’inflammation cardiaque ont été associés à la vaccination contre la COVID, en particulier chez les hommes plus jeunes et les adolescents dans les deux semaines suivant la vaccination. Jusqu’à présent, les recherches montrent que Novavax, comme les vaccins à ARNmpeut également entraîner cet effet secondaire rare.

Suite aux niveaux élevés de COVID cet été aux États-Unis, davantage d’informations seront nécessaires pour voir comment tous les vaccins et leurs formules fraîchement ciblées se comportent contre le virus qui devrait continuer à se propager cet automne et cet hiver.

« Il n’y a aucune preuve solide qu’un vaccin est préférable à un autre chez des individus spécifiques, mais ce sera une voie importante à étudier pour obtenir des recommandations vaccinales plus précises », a déclaré Adalja.

Comment trouver un vaccin Novavax

Novavax annoncé le 13 septembre, des doses de son vaccin seront disponibles dans les pharmacies suivantes :

Novavax dispose également d’un chercheur de vaccins sur son site Internet. Pour l’utiliser, saisissez votre code postal dans le petit champ de recherche et les pharmacies à proximité avec le vaccin en stock s’afficheront.