Movavi Video Editor 24 : mise à jour majeure publiée

9 octobre 2024, 15 h 26 HAE | Source : Partenaires pignon

New York, New York–(Newsfile Corp. – 9 octobre 2024) – Movavi vient de dévoiler une mise à jour importante de son célèbre logiciel de montage vidéo, Movavi Video Editor, comme détaillé sur son site officiel. Réputé pour son mélange de puissance et de convivialité, Movavi Video Editor promet désormais une expérience d’édition encore plus améliorée grâce à ses dernières fonctionnalités.

Dans Movavi Video Editor 24, les fonctionnalités suivantes sont désormais disponibles :

Interface améliorée : L’interface est plus propre et plus conviviale, ce qui la rend idéale pour les débutants.

Coupes vidéo plus précises : le nouvel outil Blade permet une découpe vidéo précise à l’image près, améliorant ainsi le processus d’édition.

Suivi des mouvements AI : l’intelligence artificielle avancée permet un suivi fluide des mouvements des objets en un seul clic, qu’il s’agisse de photos, de vidéos, de mèmes, d’autocollants ou de tout autre média.

Movavi Effects Store : tous les packs d’effets sont désormais disponibles en essai directement dans l’éditeur.

Modes de fusion : 13 nouveaux modes de fusion ont été introduits pour des effets de superposition plus fluides.

Ajustements avancés des couleurs : outils de correction des couleurs de qualité professionnelle pour affiner encore davantage les vidéos.

Ces nouvelles fonctionnalités rendent l’éditeur idéal pour les débutants, offrant des outils faciles à utiliser qui les aident à apprendre les bases de l’édition de fichiers multimédias et à obtenir des résultats comme les éditeurs expérimentés.

Movavi propose également d’autres applications telles que Movavi Video Converter pour la conversion de fichiers multimédias, Movavi Photo Editor pour l’édition de photos, Movavi Slideshow Maker pour la création de diaporamas et Movavi Video Suite pour une solution complète de création et d’édition vidéo.

Tous ces produits sont connus pour leur simplicité, leur rapidité de traitement et leur large gamme d’outils. De plus, l’intelligence artificielle intégrée permet une amélioration rapide des vidéos et des images.

Movavi met régulièrement à jour les interfaces logicielles et les conceptions de sites Web pour garantir la meilleure expérience utilisateur. Le siège social de la société est situé en République de Chypre, aux États-Unis et aux Émirats arabes unis.

Movavi cible les créateurs de contenu débutants du monde entier, en les aidant à créer de superbes épisodes de vlog, de courts clips pour les réseaux sociaux, des vidéos professionnelles convaincantes et des films familiaux touchants. Leur objectif principal est de rendre le travail avec des vidéos, des photos et d’autres fichiers multimédias accessible, simple et créatif pour tous, quelle que soit leur expérience.

Les distinctions de l’entreprise incluent le prix « Editor’s Choice » décerné par le magazine Software Informer et sa présélection pour les prix Capterra 2024.

À propos de Movavi :

Movavi développe des logiciels de création de contenu multimédia depuis 2004. La société a lancé son premier programme la même année. En 2006, ils avaient étendu leur portefeuille à cinq applications.

De 2010 à 2015, Movavi a collaboré avec des géants de l’industrie tels qu’Intel, NVIDIA et 2Checkout. Ils ont sorti leur premier produit macOS et ont commencé à le vendre sur l’App Store.

En 2014, leur gamme de produits s’est étendue à 21 applications disponibles en 18 langues. Au cours des années suivantes, l’entreprise a lancé ses premiers outils en ligne et applications mobiles pour iOS et Android, intégrant les premiers outils d’IA.

Pour consulter la version source de ce communiqué de presse, veuillez visiter https://www.newsfilecorp.com/release/225654